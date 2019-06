AMLO niega caída de producción petrolera y la economía

En su conferencia de prensa de hoy martes desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que esté caída la producción petrolera y la economía de nuestro país."Es cosa de poner una gráfica para contestarle a los expertos cómo venía cayendo la producción, por todo lo que no veían las calificadoras", dijo.Agregó: “Estamos revisando contratos que se tenían con empresas españolas que no tenían el trato justo para Pemex”.Dijo que Pemex muchos recursos: “Pemex vuelve a ser una empresa prioritaria del estado mexicano”.Reiteró: “Si Pemex tuviera una crisis financiera saliera en su apoyo la Secretaría de Hacienda y no lo hemos hecho porque no ha sido necesario”.En el tema de las denuncias por corrupción, López Obrador indicó que esta semana se informará sobre cuántos funcionarios han sido denunciados en lo que va de su gobierno, por secretaria y por presuntos delitos; se dará a conocer todo lo que se ha entregado a la Fiscalía General de la República (FGR).