AMLO defiende con sus ‘datos’ la creación de empleos

Un día después de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportara 3 mil 983 nuevos empleos durante mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se malinterpretaron las estadísticas y negó un desplome en la creación de empleos.Explicó en conferencia que, al presentar la información, a la prensa le hizo falta sumar los datos de empleos creados de los becarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, porque ya están afiliados al IMSS.Dijo que si en abril más de 281 mil jóvenes estaban inscritos y para mayo ya sumaban 481 mil 548, lo correcto es que se añadieran 200 mil nuevos empleos, a diferencia de los tres mil 983 reportados por el boletín oficial.Añadió que no se reportaron los 200 mil empleos de Sembrando Vida porque aún no se suscriben al Seguro Social, pero que con ellos puede sustentar que no se desplomó 88 por ciento la creación de empleos durante mayo.“Las estadísticas se pueden manejar de muchas formas… es un asunto de criterio… depende de cómo se analicen los datos”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa.Para que el tema quede verdaderamente claro, López Obrador adelantó el director del IMSS, Zoé Robledo, revelará más detalles sobre la creación de nuevos empleos.El presidente solicitó a la prensa esperar a su informe del 1 de julio, donde detallará los resultados de todas sus acciones de gobierno y poder comprobar que hay crecimiento, que se ha controlado la inflación y el peso es fuerte, que aumentó el salario por primera vez en 36 años, que está aumentando el consumo, que está llegando la inversión extranjera y “que vamos muy bien”.“No estoy pensando en siempre tener el apoyo de los mexicanos; sería dictatorial que todos pensáramos de la misma manera, sería aburrida la vida. Lo importante es que haya una sociedad crítica, participativa, que haya polémica y no haya tanta sensibilidad cuando hablamos y no nos ponemos de acuerdo o tenemos posturas distintas”, concluyó sobre las críticas desatadas a raíz de las cifras de empleos.