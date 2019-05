AMLO niega persecución política contra Lozoya o Ancira

En su conferencia de prensa matutina de hoy miércoles desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a las órdenes de aprensión contra Alonso Ancira, director de la empresa Altos Hornos y del ex director de Pemex, Emilio Lozoya.López Obrador negó que exista persecución política contra Lozoya y Ancira, por la investigación en su contra.“No hay persecución política, son hechos, son presuntos delitos que se tienen que perseguir y se tienen que castigar, en el caso de que así lo determinen los jueces, es todo, yo he dicho que no es mi fuerte la venganza. No conozco a ninguno de los dos. Nunca he visto al señor de Altos Hornos, ni al exdirector de Pemex”, dijo.Indicó que la investigación está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) y que serán ellos quienes determine si acota a los responsables. "Lo que si puedo decirles es que no hay persecución política, son hechos, presuntos delitos que se tienen que perseguir... se trata de asuntos que estaban en curso, nosotros dijimos que no íbamos a detener ningún proceso, que si bien es cierto buscábamos lo que se conoce como punto final y ver hacia adelante, tampoco podíamos cancelar procesos ya iniciados”.Y agregó: “Se trata de un asunto iniciado desde el gobierno anterior (…) Fue la compra de una planta de fertilizantes y todo esto tiene que ver con la ambición y el dinero. Los paradigmas de los liberalismos se rompen cuando se trata de robar, de saquear en este caso, el periodo neoliberal se privatizan las plantas para producir fertilizantes y en el mismo periodo neoliberal se estatiza”.López Obrador señaló que no es nada personal y que el congelamiento de cuentas a Lozoya Austin corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Hacienda, "Santiago Nieto tiene actuar así porque es su trabajo, con todos".AMLO precisó: “No voy a parar o detener ningún proceso, se termina la corrupción y se termina la impunidad”.Sobre la planta de Altos Hornos, dijo: “Me hicieron una solicitud los legisladores de Coahuila para que se viera si era posible, legalmente, que se separa la empresa del juicio que se le sigue al empresario, entonces yo hablé con el director de Inteligencia Financiera y me informó que ya se habían descongelado las cuentas para que la empresa pueda seguir trabajando sin ningún problema, a la par que se continúa el juicio contra esta persona, contra el presunto responsable y tengo entendido que se está haciendo lo mismo con el ex director de Pemex que fue el que participó en la compra venta de esta planta”.