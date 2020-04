AMLO no escuchó señales de alarma: Cofiño

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador no escuchó las señales de alarma internacional frente a la expansión del coronavirus y el sistema de salud ahora no está preparado para enfrentar la pandemia.



Así lo aseguró Marcelo de Jesús Torres Cofiño, diputado por el PAN, al indicar que México no cuenta ni con la infraestructura hospitalaria ni con el personal suficiente para atender a los miles de contagiados que se multiplicarán en las próximas semanas.



“Y es producto de un propio descuido, de una irresponsabilidad de un mandatario que está enfocado en él, él se ve nada más en el espejo. Lo que toca el Presidente de la República lo pudre y ahí están las consecuencias”.



“Este fenómeno es una especie de fantasma gigante que no estamos viendo sus dimensiones, que lo tenemos arriba de nosotros y hay quienes no lo quieren ver”, recriminó.



Ahora, no hay capacidad en el sistema de salud para cubrir la demanda de pacientes que día con día se suman a las estadísticas.



“La realidad de las cosas es que esto ha rebasado al sistema de salud en el país completo y nos lleva a una situación sumamente preocupante, dado que no hay manera para cubrir a este aspecto de la salud. Este virus afecta igual a quien sea, a los del norte, a los del sur, a los fifís, a los chairos, como tristemente el Presidente ha dividido al país”.



Refirió que no se cuenta con la capacidad de camas suficiente, ni con el equipo necesario porque el Presidente no escuchó las advertencias a nivel mundial.



“Lamentablemente el Presidente se burló, minimizó esta situación, mientras que en otros países estaban viviendo esta crisis, el Presidente se reía, se burlaba, daba abrazos, besos, mordidas a una criatura, invitaba a la gente a salir de sus hogares, lejos de continuar con la política de quedarse en casa y el aislamiento social”.



Añadió que México no ha llegado al punto crítico de la pandemia en cuanto a número de contagiados y fallecidos, esto se presentará en las próximas semanas.