AMLO no ha buscado opinión de industriales en refinería de Dos Bocas: IP

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha solicitado ni buscado la opinión del sector industrial para la construcción de la refinería en Dos Bocas Tabasco, por lo cual esperan sean tomados en cuenta, aseguró la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).Al término de la firma de un convenio entre la UNAM y la Concamin, el titular del organismo, Francisco Cervantes Díaz, señaló que si bien la tendencia sobre energéticos va cambiando la industria nacional, aún necesita de los petroquímicos ya que son materia prima para el sector.“Es discutir los tamaños, no nos han invitado a la industria a participar en esos comentarios, pero nos encantaría que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, nos invitara para tomarnos en cuenta y de manera respetuosa sugerir con la experiencia que tenemos, ofrecer y dar nuestros comentarios y traer especialistas de la industria”, resaltó.Expuso que la refinería que se busca construir es un tema que está estudiando el presidente de México en su proyecto, “nosotros lo vemos bien, a lo mejor estamos hablando de los tamaños, tal vez hacer más pequeña la refinería”.Sobre la cancelación de asociaciones en Petróleos Mexicanos (Pemex), el titular de la Concamin señaló que estas decisiones van en contra de lo que AMLO había señalado en otros momentos.“Tenemos que revisar eso porque tal pareciera que van en contra el discurso del presidente. Tenemos que estar todos alineados si de verdad queremos crecer, la iniciativa privada es un ejemplo de que queremos un crecimiento”, aseveró.Al ser cuestionado sobre la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que se dará mañana, Francisco Cervantes dijo que es una clara señal de que se busca un libre comercio y la unidad del sector privado con el gobierno.“Es muy importante, ya que AMLO mandó la iniciativa al Senado. Creo que es una muestra de que va de la mano con la iniciativa privada. Tenemos que ir midiendo los tiempos, es importante ver los tiempos de ratificación, ver quién sale primero y quién después para que no vaya a haber ninguna situación”, comentó.Con información de Milenio