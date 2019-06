AMLO no irá a Cumbre G20 en Japón; enviará carta

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que no irá a la Cumbre del Grupo de los 20 (G-20) que se realizará los días 28 y 29 de junio en Osaka, Japón.En conferencia, el Mandatario dijo que mandará a los líderes del G-20 una carta que versará sobre la desigualdad en el mundo."Hay que reunirse, pero para que no haya más desigualdad en el mundo, para que no se deteriore el medio ambiente, eso es lo que origina la inseguridad y la violencia, ese es el tema que hay que tratar y que se promueva que haya justicia en el mundo, que haya fraternidad universal y ya basta nada más de estar viendo las cosas por encima y no ir a fondo", expuso.López Obrador dijo que en la Cumbre estará muy bien representado por el Canciller Marcelo Ebrard y el Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa.