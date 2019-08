AMLO no portará banda presidencial para su Informe de Gobierno

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que portará la banda presidencial para los festejos del próximo 15 de septiembre.Indicó que por un cambio en el protocolo ya no utiliza la banda en la entrega de cartas credenciales de embajadores.“Ahora cambió el protocolo porque antes era la entrega de las cartas credenciales, un saludo, la fotografía y ya. Ahora no es así, ahora me entregan las cartas credenciales y nos reunimos, por eso también lo de la banda presidencial, porque tenemos la bandera, entonces, la bandera es de todos los mexicanos no solo del presidente”, detalló.De acuerdo con el artículo 35 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, el Presidente de la República portará la banda presidencial en las ceremonias oficiales de mayor solemnidad, pero tendrá obligación de llevarla en cuatro eventos:• En la transmisión del Poder Ejecutivo Federal;• Al rendir anualmente su informe ante el Congreso de la Unión;• En la conmemoración del Grito de Dolores, la noche del 15 de septiembre;• Al recibir las cartas credenciales de los embajadores y ministros acreditados ante el Gobierno Mexicano.Pero López Obrador dejó entrever que no la utilizará durante su primer Informe de Gobierno.