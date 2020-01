AMLO no recibirá a Sicilia para ‘cuidar investidura presidencial’

Escuchar Nota

“Pueden entrar al Palacio Nacional, van a ser recibidos pero no los voy a recibir yo, los va a recibir el Gabinete de Seguridad, para no hacer un show, un espectáculo, no me gusta ese manejo propagandístico”, detalló.

“Salimos de la Paloma de la Paz aquí en Morelos, será casi el mismo itinerario de 2011, porque la muerte y el dolor sigue proliferando en el país”, señaló.



López-Dóriga Digital

El presidente de México,, indicó que no recibirá ay a integrantes de la caravana que saldrá el próximo 23 de enero desde Cuernavaca, toda vez que debe cuidar la investidura presidencial.Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes, el mandatario agregó que los manifestantes podrán entrar a, pero él no las recibirá “para no hacer un show”.Agregó que “se les va a respetar en todo, van a contar con el acompañamiento para que no sean molestados (…) tenerlos ahí conmigo, debo, no soy yo, es la investidura”.Lo anterior, explicó, se debe a que ha habido casos en los queA principios de enero,, la cual irá de Cuernavaca, Morelos, y que culminará en Palacio Nacional de la Ciudad de México.En entrevista para Radio Fórmula, el escritor informó que dicha caminata iniciará en lay se espera que llegue el 26 de enero en Palacio Nacional.Se espera que en dicha marcha, integrantes de laprotesten tras la masacre del pasado 4 de noviembre en Bavispe, Sonora.