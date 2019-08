AMLO no se meterá en elección de Morena

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no intervendrá en la elección para elegir al nuevo dirigente nacional del partido.El legislador llamó a la unidad y rechazó que en su proceso interno Morena la militancia vayan a salir dividida.“El Presidente no va intervenir, tenemos que demostrar inteligencia, capacidad y autonomía como miembros de un instituto político, tenemos que mostrar madurez que estamos por encima de cualquier cosa la unidad”, sostuvo.Adelantó que será hasta el próximo domingo que el Consejo Nacional de Morena vote a favor de las bases y las reglas para celebrar el proceso de elección del nuevo líder de Morena.De vista a Oaxaca, dijo que Morena debe continuar el proceso de cambio de un régimen caduco y debe fortalecerse para seguir esta travesía a lado del presidente Andrés Manuel López Obrador, “ No podemos bajar la guardia, ni confiarnos, nadie puede cantar victoria”.Indicó que México, desde la Revolución no se vivía un momento con este, “tuvimos alternancia como las del 2000 y 2012 sin efecto, sin consecuencias en beneficio de la gente, ahora se ha iniciado un proceso verdadero, de cambio de régimen, sera un proceso largo, sinuoso y accidentado pero lo alcanzaremos", sostuvo.Indicó que Morena y las personas que ocupan caros públicos tienen que actuar y asumir su responsabilidad para que nunca mas regrese la corrupción, la simulación, el abuso de poder el abandono, el trafico de influencias, la intolerancia, la desigualdad y la injusticia.Con información de Milenio