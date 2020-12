AMLO ordena desclasificar nota diplomática que México envió a EU por detención de Cienfuegos

Escuchar Nota

"Di la instrucción al Secretario de Relaciones Exteriores que se desclasifique que no tengamos ninguna nota bajo reserva. Yo creo que en esta semana se da conocer la nota diplomática que se envió. Espero que pronto la fiscalía informe y resuelva sobre este tema", remarcó.

“La información está reservada ya que su divulgación puede afectar el funcionamiento adecuado del andamiaje institucional entre ambos países para la atención de intereses comunes”, señaló la SRE.

El presidenteordenó a Cancilleríapara expresar su descontento por la detención del ex secretario de Defensa,En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador detalló queque estabaLa semana pasada, se dio a conocer que para no dañar la relación bilateral en materia de seguridad, lareservó por cinco años la nota diplomática enviada a Estados Unidos en la que se expresó el, ex secretario de la Defensa Nacional, sin avisar a las autoridades nacionales.De acuerdo con la SRE,, particularmente ante el contexto de la salida dede la presidencia.