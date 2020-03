AMLO ordena detener distribución de cachitos para rifa del avión presidencial

Escuchar Nota

“Yo no digo mentiras”

Después de que algunos billeteros se adelantaron a la venta de, equivalente al valor del avión presidencial; Andrés Manuel López Obrador, representante del Poder Ejecutivo, ordenó detener la distribución de estos.Desde el pasado 2 de marzo comenzó la distribución dede la Ciudad de México ya se ofertan.Ante esta situación,“Ya se había iniciado la distribución. No dudo de que en algunos casos ya se estén vendiendo los boletos. Se mandó la instrucción de que se detuviera la distribución, hasta después del lunes porque no queremos caer en la provocación de nada”,El presidente de la República aseguró que no sabía del paro nacional de mujerespor eso la fecha de inicio para la venta de boletos para la rifa del avión presidencial sería el 9 de marzo, la cual cambió al 10 de marzo después de las críticas que recibió.Sin embargo, antes de este anuncio, López Obrador manifestó su apoyo a las mujeres que tengan planeado unirse al paro nacional del próximo lunes.