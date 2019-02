AMLO otorgará visas humanitarias a hermanas de ‘El Chapo’

En su conferencia matutina de hoy viernes desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a la solicitud de ayuda para tramitar visas para que familiares de Joaquín “El Chapo” Guzmán puedan visitarlo en la cárcel de Estados Unidos.“Fui a Badiraguato y un abogado me entregó una carta de la mamá de Guzmán Loera. Como toda madre pidiéndome apoyo para su hijo (…) En lo jurídico me hicieron un planteamiento y también en la parte humanitaria”, dijo.María Consuelo Loera Pérez, madre de "El Chapo", hizo llegar a través de José Luis González Meza al titular del Ejecutivo una carta en la que explicó que tiene más de cinco años sin ver a su hijo y se describió como una "madre afligida".“En la parte humanitaria tiene que ver con el otorgamiento de unas visas para que dos hermanas de Guzmán Loera puedan viajar a Estados Unidos y di instrucción de que se procediera (…) En lo jurídico corresponde en primera instancia a la Secretaría de Gobernación y a la Fiscalía General y al Poder Judicial, en eso vamos a entregar el escrito en la instancia correspondiente”, agregó el presidente.“En lo segundo, en lo humanitario, di instrucciones para que se den las facilidades y que las hermanas puedan ir a EU de acuerdo con los reglamentos y leyes de ese país a que puedan visitarlo y tener comunicación (…) No me lo pidió ella (la mamá), en la carta me habla de las dos hermanas”, explicó.Armida y Bernarda Guzmán Loera, son las hermanas del infame narcotraficante que enfrenta un veredicto de culpable por 10 cargos graves tras un publicitado juicio en una corte federal de Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos.El próximo 25 de junio Guzmán Loera recibirá sentencia que podría ser cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos.Las visas humanitarias para poder visitar al Chapo tendrían que ser tramitadas de forma expedita para que Armida y Bernarda puedan ver a su hermano, pues una vez trasladado a la cárcel más segura de la Unión Americana sería imposible."El Chapo" pasaría el resto de sus días en "ADX" la superprisión ubicada en Florence, Colorado, a dos horas de Denver. En esa penitenciaría están prohibidas las visitas y los reclusos pasan 23 horas al día en sus celdas de 2×3 metros.Las preocupaciones para la familia Guzmán Loera no han terminado, pues este jueves e informó que Estados Unidos busca a dos hijos de Joaquín Guzmán Loera.