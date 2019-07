AMLO pide a gabinete más austeridad en presupuesto 2020

El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a su gabinete a tener lista la propuesta del presupuesto para el próximo año que deberá tener aún más medidas de austeridad de las que se aplicaron este año y que deberán plantear a la Secretaría de Hacienda para su aprobación; y celebró las acciones de combate a la corrupción en los primeros ocho meses de gobierno.Al término de la reunión de gabinete, los funcionarios coincidieron en que la indicación es ajustar el presupuesto y sentarse con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera para plantearle los nuevos ajustes.La secretaria de Energía, Rocío Nahle explicó que en el caso del sector energético y petrolero, que va de la mano, “apenas estamos trabajando en eso, Pemex es muy grande, estamos haciendo la evaluación de eso, CFE, los institutos que tenemos del IMPI, el IMPINI y la propia secretaría, pero vamos muy bien, nada más es revisión de cómo vamos en cada proyecto prioritario que se necesita en el país, hace observaciones, ajustes y entrega observaciones, eso es lo que hacemos”.Mientras que el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett dijo que buscará una reunión con Herrera para definir en qué áreas se pueden hacer ahorros.En el sector salud, el titular del IMSS, Zoé Robledo, explicó que la instrucción del Presidente es que estén claros los lineamientos de austeridad sin que se deje de atender a la población sino al contrario, que los ajustes sean para que esos ahorros se destinen a un mejor servicio.“No se trata de ajustar más el cinturón, nosotros no tenemos recortes, el instituto opera con el 95 por ciento de su personal que es de base y que no ha habido cambio en ese personal, es un tema más de fondo de evitar gastos superfluos, lujos y parafernalia del poder y eso lo agradecen los derechohabientes, ellos quieren más doctores no más guaruras para os funcionarios públicos”.La secretaria de la Función, Pública, Irma Eréndira Sandoval, dijo que en el caso del combate a la corrupción, el Presidente se dijo contento por los resultados y pidió continuar con el trabajo que garantice que no se permitirá la impunidad.“Estamos muy contentos, hubo un buen balance, el gobierno está avanzando bien, los resultados del combate a la corrupción le tienen muy contento al Presidente, así lo manifestó y en donde tenemos que apretar más es el tema de la austeridad pero hay un muy buen balance de nuestro gobierno y vamos a redoblar esfuerzos para cumplir con el ejercicio del presupuesto”.