AMLO pide a la GN ‘aplicarse’; les promete buen sueldo

En el arranque de la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los integrantes de la institución actuar con honradez y trabajar con intensidad para garantizar la paz y la seguridad en México, informó Milenio A cambio, el estado les brindará buenos salarios y buenas prestaciones, dijo López Obrador en la ceremonia que se realizó en Campo Marte.Después de la toma de protesta y del pase de revista a las fuerzas armadas, el Presidente dijo que en nombre del pueblo de México, les solicitaba tres cosas: actuar con honradez, actuar con dedicación y ser actores principales de la Cuarta Transformación."Yo les pido, en nombre del pueblo de México, cuando menos tres cosas: primero, que actúen con honradez, con honestidad. Nosotros vamos a procurar que tengan buenos ingresos, que reciban salarios justos, con todas las prestaciones sociales, porque la tarea de ustedes es fundamental, no van a haber sueldos elevados para los altos funcionarios y sueldos raquíticos para quienes llevan a cabo tareas fundamentales, ese es un compromiso, buenos sueldos y buenas prestaciones."Otra cosa que les pido es que actúen con dedicación, que se comprometan a no permitir que haya inseguridad y violencia, que se apliquen a fondo de manera profesional, nada de sólo cumplir con las formas, de simular, sino que trabajen de manera consciente, en favor de nuestro pueblo."Y lo tercero es que no olviden que del trabajo de ustedes va a depender el que llevamos a cabo la cuarta trasformación de la vida pública de México, que formen parte, que son actores principales de esta transformación, que son la vanguardia de la transformación en beneficio de nuestro querido pueblo", destacó el Presidente.El Presidente hizo énfasis en que los elementos de la Guardia Nacional deben respetar en todo momento los derechos humanos, ya que con esto se garantizarán mejores resultados en materia de seguridad."Esto es importante porque la Marina y el Ejército tiene elementos suficientes, y con una concepción nueva como la que se está asimilando y llevando a la práctica, podemos darle un giro a estas instituciones para que se puedan orientar a lo que más preocupa al pueblo, garantizar la seguridad pública sin violar los derechos humanos, usando de manera moderada la fuerza".En Campo Marte, en Ciudad de México, el Presidente tomó protesta y pasó revista a los elementos de la Guardia Nacional que este día entra en funciones en 166 coordinaciones territoriales.Previó al mensaje de López Obrador, el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, dijo que en este cuerpo se podrán las visiones militar y policial al servicio de México.En su participación, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que las administraciones pasadas legaron al país instituciones de seguridad "insuficientes, corrompidas e impregnadas de vicios".