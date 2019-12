AMLO pide a tabasqueños dejar atrás la resistencia y que paguen la luz

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a sus paisanos los tabasqueños a que paguen la luz que adeudan a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a dejar atrás la resistencia civil que emprendieron, junto a él, hace más de 20 años, pues ya hubo un acuerdo para bajar las tarifas de energía eléctrica.



“Todos… que cumplamos con nuestra responsabilidad, todos, todos. Antes se podía decir: ¿´para qué pago los impuestos… si se los van a robar´?, ahora no, no es válido, ahora son contribuciones, yo estoy ayudando al desarrollo de mi país, y por eso también exijo tener buenos gobiernos que me protejan, que me apoyen, que me garanticen seguridad, que me garanticen bienestar, eso es lo que tenemos que procurar”, dijo el titular del Ejecutivo en su conferencia mañanera.



El pasado sábado 30 de noviembre, EL UNIVERSAL publicó que cerca de 330 mil tabasqueños, de un total de 500 mil, a quienes el presidente Andrés Manuel López Obrador condonó la deuda de 25 años que mantenían con la Comisión Federal de Electricidad y otorgó la tarifa 1F — la más baja en el país— se niegan a pagar el servicio de energía eléctrica.



Cabe recordar que en 1995, López Obrador, quien recién había perdido las elecciones a la gubernatura del estado como candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) contra el priista Roberto Madrazo, a quien acusó de un fraude electoral, inició un movimiento de resistencia civil pacífica, en protesta por los altos costos de la comisión de electricidad.



Además, el pasado 14 de mayo, el gobernador de Tabasco (Morena), Adán Augusto López Hernández, anunció que el Estado y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) habían acordado que la única condición para condonar la deuda era que los usuarios suscribieran un contrato —que antes no existía— y que a partir de esa fecha comenzaran a pagar por el servicio.







Ante esto, el titular del Ejecutivo, dijo que él ya cumplió, pues dijo que se iba a resolver el problema y que lo llevó a una desobediencia civil por el fraude electoral y dijo que se llegó a un acuerdo para iniciar una nueva etapa y la mayoría de la gente lo aceptó.



“Yo ya cumplí, los compromisos se cumplen, nosotros dijimos que se iba a resolver el problema que llevó mucho tiempo, porque fue una protesta, una desobediencia civil por motivos de fraudes electorales recurrentes en Tabasco, es una historia larga de contar y el gobernador, Adán Augusto López Hernández llegó a un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, aceptado por todos para iniciar una etapa nueva con el compromiso de que se iba a terminar con la resistencia civil pacífica y se aceptó por la mayoría de la gente con el propósito también de bajar la tarifa se logró eso y se está cumpliendo, desde luego siempre hay inconformidades”, dijo el Presidente de la República.



López Obrador dijo que ya no hay razón para no pagar la luz, porque ya no son las mismas condiciones, pues se cumplió con el acuerdo y por ello se terminó con la resistencia civil.



“No lo resolvieron hasta ahora, ya está resuelto, ya se terminó lo de la resistencia civil con el compromiso de que paguen una tarifa justa y es lo que se logró en Tabasco y además, aprovecho para decirle a todos los usuarios de la CFE, dos cosas: primero que estamos cumpliendo el compromiso de no aumentar el precio de la energía eléctrica, un año llevamos así puede ser que por ahí salga alguien a decir ´mí recibo me vino más elevado´, puede ser la excepción, pero no la regla porque di una instrucción de que no aumenten, en términos reales”, explicó.



Recordó que la CFE es una empresa pública, que es de todos los mexicanos, y aseguró que antes eran empresas que se utilizaban para medrar, “para robar como Pemex”.



“Se hablaba que el ´charrito de Pemex´, que era el símbolo de Pemex estaba hasta zambo de tanto aguantar la corrupción, ahora es distinto, ahora son empresas que tenemos que cuidar todos y por qué tenemos que cuidar estas empresas porque así garantizamos que no extorsionen y que no afecten a los consumidores mexicanos en cobro de luz, en cobro de gasolinas, en cobro de diésel, entonces que ayudemos todos porque es asunto de todos el que mejore la situación del país”, dijo el Presidente de la República.