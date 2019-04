Pide AMLO cancelar contrato a su compadre

El Presidente López Obrador dijo que pedirá a las instancias correspondientes cancelar el contrato que ganó la empresa de su compadre Miguel Rincón para proveer papel de libros de texto."Quiero dar a conocer aquí a los mexicanos, a todos, de que voy a pedir a la instancia correspondiente del Gobierno que se busque la forma legal, de que se cancele ese contrato, esa compra, le pido a mi compadre, a Miguel Rincón, que entienda las circunstancias, nosotros no solo somos honestos, queremos que se sepa, que no quede ninguna duda de nuestra integridad, es ser y parecer, y esto aplica en todo", dijo en conferencia mañanera.Comentó que en caso de que no sea legal la revocación del contrato, le pedirá al empresario que se retire voluntariamente.REFORMA publicó que Grupo Bio Pappel ganó un contrato abierto hasta por 221.6 millones de pesos para proveer papel offset a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg).La filial del Grupo, Bio Pappel Scribe, es proveedora habitual de Conaliteg, y propiedad de Miguel Rincón Arredondo, compadre y asesor empresarial del Presidente.El Mandatario insistió en que su Gobierno es honesto y no quiere que haya dudas de ello."Adicionalmente no le quiero dar ningún motivo a los conservadores, a la prensa fifí, porque no somos iguales", expuso.