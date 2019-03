AMLO pide elección “limpia” en Puebla

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los poblanos para que el próximo 2 de junio se celebre una elección extraordinaria "libre y limpia"; advirtió que no se permitirán actos de corrupción.Durante la presentación de los Programas Integrales de Desarrollo, que se llevó a cabo en el centro expositor de Puebla, López Obrador afirmó que "ya no se permitirán esas actitudes antidemocráticas que ponen en riesgo la democracia del país". "Nada de compra de votos, nada de tráfico con la pobreza de la gente, nada de acarrear a la gente a votar, nada de falsificar los resultados electorales, nada de fraude electoral; que se haga ese compromiso, que las elecciones sean limpias, sean libres", señaló.Destacó que la Fiscalía Electoral tendrá el respaldo del gobierno federal y advirtió que quien sea sorprendido cometiendo un delito electoral irá a la cárcel sin derecho a fianza, a fin de cumplir con la promesa de cero impunidad. "No va a ser como antes de que el gobierno apoyaba a un partido o candidato, mucho menos se va a permitir que se use dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, para favorecer a un candidato o a un partido; elecciones limpias y libres, no es advertencia ni amenaza, pero ya logramos que sean delitos graves la corrupción y el fraude electoral", planteó. López Obrador expuso que los mexicanos están hartos de los políticos "fantoches y ambiciosos que tanto daño le han hecho a México", por lo que prohibió a los aspirantes a la gubernatura de Puebla utilizar su nombre durante las campañas electorales, con el objeto de evitar cuestionamientos de los adversarios.Añadió que no visitará Puebla hasta que concluyan los comicios, a menos de que surja una urgencia en la entidad. “Que nadie se atreva a decir mi nombre para decir que tiene mi apoyo, yo nada más tengo un amo, mi único amo es el pueblo de México. Ya está decidido que no voy a visitarles hasta que pasen las elecciones, pasando las elecciones estoy de regreso en Puebla, sólo, y toco madera si hay algo urgente, entonces vengo porque siempre van a contar con el Presidente de México.Con información de Milenio