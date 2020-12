AMLO pide no salir a las calles y evitar reuniones durante fiestas decembrinas por Covid

Escuchar Nota

"Actuemos con mucha responsabilidad para evitar contagios, porque la pandemia del Covid-19 sigue dañando, causando estragos. Y, mientras no tengamos la vacuna, lo mejor de todo, lo más eficaz, es cuidarnos nosotros mismos", comentó López Obrador.

“Les propongo lo siguiente: Si no tenemos nada verdaderamente importante que hacer, no salgamos a la calle este mes de diciembre. Siempre hay más gente en la calle hasta el 24, fui jefe de Gobierno de esta ciudad y en este mes hay problemas de vialidad”, sugirió.

Esta mañana el presidente @lopezobrador_ hizo un llamado a los habitantes de la Ciudad de México. “Actuemos con mucha responsa para evitar contagios” y propuso 10 acciones. pic.twitter.com/ngXuQpZEd8 — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 4, 2020

“Dejemos los regalos de Navidad para otro momento, recuerda: Regala afecto, cariño, amor, no lo compres. (…) Nadie mejor para cuidarnos que nosotros mismos, nada material es más importante que la vida”, indicó.

El Presidente Andrés Manuelpor Covid-19, que implica no salir a las calles y evitar reuniones en la medida de lo posible.A través de una carta a la que dio lectura durante La Mañanera,sobre la actual emergencia sanitaria.López Obrador, pues no es partidario de medidas coercitivas ni restricciones. Sin embargo, hizo un llamado para actuar con “plena responsabilidad” y que no se relaje la disciplina.También,, “que no se reciban muchas visitas, aunque sean nuestros seres queridos”. En caso de que este tipo de reuniones no puedan ser evitadas, pidió que éstas no sean amplias, sino limitadas.Como tercer punto,“Si tiene síntomas, procura hacerte la prueba”, dijo, y pidió acudir a una clínica o al centro de salud más cercano, especialmente si se padecen enfermedades crónicas.Para finalizar su mensaje,sobre todo en la Ciudad de México, para que ninguna persona se quede sin atención médica durante esta temporada.Con información de Milenio