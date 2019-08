AMLO pide que den ‘castigo ejemplar’ a tirador de El Paso

Hoy resultó interesante compartir nuestros deseos de cooperación y amistad con los embajadores de la República Checa, Ecuador e Israel, así como reafirmar la política histórica de buena vecindad con el nuevo embajador de Estados Unidos de América. pic.twitter.com/CLjdjrSfHw — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 26, 2019

Andrés Manuel López Obrador, Christopher Landau,frente al atentado de El Paso, Texas, en el que murieron 26 personas, y dejar en claro que no están a favor de los discursos de odio.El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que López Obrador recibió las cartas credenciales del diplomático, quien le externó que “el presidente Donald Trump busca una buena relación con México y que respeta mucho al presidente de México”.Al término de la reunión de más de dos horas, el canciller aseguró que López Obrador exigió castigo ejemplar para el responsable de la masacre con el fin de que los casos no se vuelvan a repetir.“En el tema del Paso, de lo que es xenofobia, odio y demás, el Presidente le hizo saber al embajador que estamos muy atentos, que pensamos que este caso va a ser un caso decisivo para que no se repitan este tipo de hechos, para que quede claro que Estados Unidos está en contra de eso, que haya justicia y que quede un mensaje claro para que no se toleren estas conductas y estas actitudes, el embajador dijo que entendía perfectamente ese planteamiento.“Le dijimos ‘como usted sabe, México está buscando varios recursos legales y vamos a seguir en eso, pero es importante que el gobierno de Estados Unidos manifieste que está en contra’, dijo ‘sí, ya lo hemos hecho’.“‘Bueno, pues háganlo todos los días, háganlo más, y en este caso sean ejemplares en lo que van a hacer”, aseguró.Sobre la solicitud de extradición del tirador Patrick Crusius, presunto responsable del tiroteo, Marcelo Ebrard explicó que la Fiscalía General de la República continúa con el proceso de integración de la carpeta de investigación, pero sólo se solicitará la extradición si Estados Unidos no lo acusa de terrorismo.“Siempre estará presente y eso corre a cargo de la Fiscalía General de la República, es importante la carpeta que está integrando la Fiscalía, es decisiva por los delitos que incluye amén de los evidentes como homicidio, es si la Fiscalía General de la República considera que se deben presentar por terrorismo y Estados Unidos dice ‘no lo acuses de terrorismo’, si no lo hacen, México estaría solicitando la extradición”, aclaró.Con información de Milenio