AMLO pide revelar quién filtró carta al rey de España

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a que “en aras de la transparencia” el periódico Reforma revele la fuente de la filtración del borrador de la carta que envió al rey de España para solicitar que pidan perdón a México por los abusos cometidos en la conquista y cuestionó la autoridad moral del gobierno español si se confirmara que es el origen de la filtración.“¿La obligación a la transparencia nada más es del gobierno o todos? Los medios son organismos de interés público y se tiene que cumplir con una ética. No debe de haber privilegios. Es distinto, el respeto a la libertad de expresión, la libertad de manifestación de ideas, la libertad de prensa, pero cuando se trata de unos asuntos así, ¿por qué no revelar la fuente?”, dijo el presidente.“Imagínense que la carta se la haya filtrado el gobierno español. ¿Cómo queda? No el Reforma, porque finalmente es el medio. ¿Qué autoridad moral puede tener un gobierno que filtra un documento?”, añadió desde Palacio Nacional.Cuestionado sobre cómo podría el gobierno de España tener el borrador de la carta, el jefe del Ejecutivo dijo que en “el acuse de recibo, un documento sin firma se entregó” al gobierno ibérico, pero que se está investigando cómo fue que el diario Reforma obtuvo un borrador de la carta que envió el 1 de marzo al rey Felipe VI y al Papa Francisco solicitando que pidieran perdón por los abusos cometidos durante la conquista.“Hay que hacer la investigación, pero ayudaría mucho que, en aras de la transparencia, es una regla de oro de la transparencia, que el Reforma ayudara y dijera quién le entregó el documento, pero también si no quieren no tienen obligación, es su derecho a mantener su fuente, pero ¿qué no lo podemos decir? cuando menos”, dijo López Obrador.Al respecto, añadió que cuando “se vayan serenando los ánimos” dará a conocer la carta que se entregó a la corona española.El secreto profesional de los periodistas se contempla en la Constitución de la Ciudad de México y está enmarcado en el contexto del derecho de la libertad de expresión que garantizan los artículos sexto y séptimo constitucionales.