AMLO pidió a Seade impulsar ratificación del T-MEC

El subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió negociar todo y ponerle más energía y velocidad a temas como la ratificación del Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el tema del jitomate y del acero.Entrevistado al término de su participación en la Cumbre Financiera Mexicana LatinFinance, Seade indicó que al final del cuentas el interlocutor es Estados Unidos en los diferentes temas que hay pendientes."Lo que me pidió (AMLO) es hacer un inventario, trazar estrategia, para ya sacar el T-MEC porque ya sacamos lo que nos toca, sacar la ley laboral, que es una gran cosa, y entonces dijo, ¿qué sigue? ¿Cuáles son los obstáculos? Y por supuesto el acero en particular, pero también el tomate son obstáculos”, aseguró.En ese sentido agregó, "me dijo a darle, quiero que tú entres a negociar todo, me coordino con Agricultura, Turismo, Economía, pero me toca empujar y llevar todo".Seade indicó que AMLO ha puesto más énfasis en ciertos temas; "me dio instrucciones de ponerle más energía al asunto, trabajado con todos los que hay que trabajar, con la secretaria de economía, de agricultura; pero sí llevando un poco la responsabilidad de mover esto hacia adelante".Explicó que existe una liga muy estrecha entre todo estos temas y el T-MEC. "No puedes negociar el T-MEC por un lado y los otros temas por otro lado, ambos con el mismo interlocutor, ambos con el mismo juego político etcétera".Destacó que existe la disposición por parte de Estados Unidos de sacar el T-MEC antes del verano, "ya entramos ahorita en, no sé si, en la recta final, pero ya en un período muy intenso"."Lo del acero está un poco por todos lados en Estados Unidos, pero nosotros lo tenemos que sacar y lo hemos dicho mil veces que no hay acuerdo, si no hay acuerdo previo a lo del acero", reiteró.Expuso que sería muy incómodo estar en la recta final de junio-julio con el T-MEC, "y el acero sigue abierto, entonces tenemos que sacarlo ya en las próximas semanas".Afirmó que el gobierno de Estado Unidos, mañana primero de mayo, va a mandar al Comité de Ways and Means, "el resumen de los cambios legislativos que se requieren, eso es lo que marca su ley".