AMLO premia con $500 millones en contratos a líder sindical ligado a empresas fantasma

Escuchar Nota

Ver documento

Multiplican contratos en el sexenio de AMLO

.(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo)

Negocios con fantasmas

Se llama Marco Reyes, y su nombre aparece en sociedades mercantiles expuestas en escándalos de corrupción y auditorías del SAT. Durante el peñismo, un diputado de Morena denunció a Reyes y demandó que la Función Pública investigara sus negocios con el gobierno priísta. Compañías en las que este dirigente de un gremio dedicado a la limpieza ha estado vinculado desaparecen sin pagar impuestos, simulan competencia en licitaciones y hay correos suyos –publicados en 2017– donde negocia presuntas comisiones por millonarias asignaciones en Capufe. Antes que revisar sus cuentas del pasado, la administración López Obrador cada año lo contrata más.Una cuarta empresa, Rapax S.A. de C.V., que ha compartido apoderado con las compañías dirigidas por la familia Reyes, ha obtenido contratos presentándose en licitaciones federales en sociedad con las empresas de los Reyes.Desde hace al menos 30 años, la familia Reyes maneja la Asociación Sindical de Obreros y Empleados de Mantenimiento, Conservación, Limpieza, Seguridad y Servicios en General, Similares y Conexos de la República Mexicana. Su líder ha sido Manuel Reyes López, papá de Marco Reyes Saldivar, quien es el apoderado legal del sindicato y miembro de la dirigencia, junto con sus hermanos.Manuel Aceves del Olmo, hermano del actual secretario generEn las facturas de Ocram Seyer aparece como domicilio fiscal un despacho en avenida Revolución 648, interior 6, que corresponde a un deteriorado edificio de oficinas, ubicado a un costado del órgano interno de control del ISSSTE, encargado de vigilar que no ocurran actos de corrupción en esa dependencia al de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, es compadre de Manuel Reyes y también ha participado en la dirigencia del sindicato de limpieza.La injerencia de Reyes Saldívar y de su familia en las empresas de limpieza se da en algunos casos como representantes legales, en otras como socios y también como negociadores de contratos, según los documentos revisados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.Entre las empresas de limpieza beneficiadas por la actual administración federal está Ocram Seyer, que ha obtenido contratos por 170 millones de pesos en 12 dependencias federales, entre ellas el ISSSTE y Conagua.Limpieza y Mantenimiento Xielsa S.A. de C.V., representada por Erik Reyes Saldívar, hermano del líder sindical, obtuvo este año 12 millones de pesos en contratos en tres dependencias federales, pese a que desde el 1 de noviembre de 2019 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) la incluyó en el listado de contribuyentes con presuntas operaciones inexistentes o simuladas, también identificadas como empresas “fantasma” o “factureras”.La Ley prevé que las empresas incluidas en el listado pueden aportar pruebas para demostrar que están formalmente establecidas; sin embargo, Xielsa no logró acreditar su existencia, según un oficio del SAT del 13 de mayo de 2020.Notificación del SAT del 13 de mayo de 2020 en el que confirma que la empresa XIELSA no ha podido demostrar su existencia formal, por lo que ese día fue actualizada definitivamente en el listado de simulación de operaciones:Mer Solutions S.A. de C.V., representada por Irma Lizbeth Reyes Saldívar, hermana de Marco Reyes, ha recibido contratos por 3.4 millones de pesos en seis dependencias federales para la limpieza de oficinas.Rapax S.A. de C.V., que ha mantenido relaciones de negocios con las empresas manejadas por la familia Reyes, obtuvo contratos entre 2019 y 2020 por 371.6 millones de pesos en ocho dependencias. En uno de los contratos se asoció con Ocram Seyer y en otro con Reisco Operadora –también vinculada al líder sindical–, tras haber cumplido una inhabilitación que en 2018 le aplicó la Secretaría de la Función Pública.MCCI constató que en licitaciones y contrataciones públicas, Ocram Seyer, Rapax y Reisco han tenido el mismo representante legal, de nombre Gualberto Olmedo Cruz.Ocram Seyer, Rapax y Reisco Servicios han compartido el mismo representante legal, de nombre Gualberto Olmedo:Las empresas que recibieron contratos en la actual administración federal son las mismas que hace tres años fueron acusadas por el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados de incurrir en actos de corrupción y monopolio en los servicios de limpieza en el Gobierno federal,.“En sólo cuatro años, las empresas de la familia Reyes recibieron contratos por más de mil 200 millones de pesos en 30 dependencias federales”, acusó el 17 de julio de 2017 el entonces diputado morenista Ariel Juárez Rodríguez, al presentar una propuesta de punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de la Función Pública a iniciar una investigación. La petición fue rechazada.Dos auditorías del SAT, una de ellas de marzo de 2020, menciona que el sindicato de limpieza dirigido por Reyes ha recibido millonarias transferencias de dos empresas de limpieza (Kasper y Claver) que son investigadas por presunta evasión y por simulación de operaciones, y que han sido contratistas del gobierno federal.Oficios de marzo de 2020, en los que el SAT comunica que se inmovilizaron las cuentas de la empresa de limpieza Claver, hasta por 381 millones de pesos, para garantizar el pago de adeudos fiscales:Involucrado en CapufeLeaksEl líder sindical Marco Reyes, conocido como “El zar de la limpieza”, participó en el esquema de presunta corrupción conocido como CAPUFELEAKS, revelado en 2017 por MCCI.Una cadena de 80 correos electrónicos a los que tuvo acceso MCCI mostró cómo se traficaba en el sexenio anterior con información confidencial en Caminos y Puentes Federales (Capufe) para dar ventaja en licitaciones a un grupo de empresas.Los correos evidenciaron que el entonces subdirector de Capufe, Mauricio Sánchez Woodworth, filtraba información confidencial a su cuñada Estela Vega, quien a su vez la compartía con Marco Reyes y con empresas que participaban en las licitaciones. Fue así que seis constructoras obtuvieron contratos por 770 millones de pesos.Algunos correos revelados mencionan “comisiones” o posibles sobornos de las empresas al líder sindical por servir de intermediario con Capufe.Por ejemplo, en un correo del 6 de agosto del 2014, Reyes primero felicitó la alianza de dos constructoras que competían por dos contratos. Luego, en el siguiente párrafo del mensaje el líder sindical escribió: “De acuerdo a lo solicitado por ustedes, ya estamos al 51% por lo que es indispensable corresponder”.A los 12 días, en otro correo titulado “Cómo vamos”, el director de una de las constructoras aliadas reportó al líder sindical depósitos por 4 millones 873 mil pesos; el dinero fue transferido a una cuenta bancaria a nombre de la asociación sindical que lidera Reyes.En una segunda investigación publicada en junio de 2017, MCCI reveló que Reyes también estaba involucrado en el tráfico de información privilegiada para obtener contratos millonarios en otras dependencias gubernamentales a favor de empresas de limpieza.Las empresas ligadas a Marco Reyes multiplicaron casi siete veces sus contratos en el segundo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con los documentos obtenidos por MCCI.En 2019 las empresas Ocram Seyer, Rapax, Xielsa y Mer Solutions obtuvieron contratos de limpieza en 13 dependencias federales por 71.8 millones de pesos. En lo que va de 2020, los contratos se multiplicaron y superan los 485 millones de pesos en 20 oficinas gubernamentales.En 2019 los contratos de mayores montos los asignó la Comisión Nacional del Agua, por 23.8 millones de pesos, seguido por el ISSSTE por 16.2 millones y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por 13.6 millones.Este año, el Instituto Politécnico Nacional le adjudicó un contrato por 274 millones de pesos, seguido de la Fiscalía General de la República por 48 millones de pesos.En la licitación del IPN compitieron tres de las empresas ligadas a Marco Reyes y a su familia: Ocram Seyer, Xielsa, Mer Solutions y Rapax. Fue esta última la que obtuvo el contrato.Algo similar ocurrió en la licitación de la Fiscalía, en donde se presentaron como postores Ocram Seyer y un consorcio formado por Rapax y Reisco Operadora, que fue el que se quedó con el contrato.En una licitación realizada por el Conalep, Ocram Seyer y Rapax presentaron una propuesta conjunta y obtuvieron el contrato.En los papeles membretados presentados en la licitación, Ocram Seyer aportó como su domicilio un departamento en la calle Tijuana en la colonia Del Valle, en Ciudad de México, mientras que la dirección de Rapax está en la calle Homero, en un edificio en el que se rentan oficinas virtuales, que son despachos compartidos o que algunas empresas aportan como domicilio fiscal, pero sin tener personal o infraestructura en ese sitio. Las propuestas presentadas por Xielsa no tienen dirección o teléfono.Mientras cuatro empresas ligadas a Reyes obtenían millonarias adjudicaciones, otras dos firmas de limpieza de las que en su momento también fue representante legal, Kasper y Claver Servicios, eran investigadas por el SAT por presunta evasión fiscal.El 6 de marzo de 2020, el SAT ordenó inmovilizar las cuentas a nombre de Claver en BBVA Bancomer y Santander hasta por 381 millones 330 mil pesos por adeudos de impuestos desde 2013.Además, el SAT determinó como “no localizable” a la empresa Kasper Limpieza y Mantenimiento SA de CV, a la que busca desde hace cinco años para cobrarle impuestos rezagados.En los correos que MCCI reveló en 2017 en la investigación CapufeLeaks, el líder sindical Marco Reyes utilizaba el correo, correspondiente a la empresa Kasper.El pasado 17 de marzo de 2020, un empleado de auditoría del SAT acudió al domicilio fiscal de Kasper en avenida Morelos 679, local 9, en la colonia Jardín Balbuena, en Ciudad de México, para notificar omisiones en el pago de impuestos. El domicilio reportado por Kasper corresponde a una pequeña plaza comercial. En la planta baja, el visitador del SAT localizó una puerta con un letrero que señala que desde 2015 Kasper desocupó el domicilio con adeudos en el pago de la renta.El encargado de la plaza comercial confirmó que la empresa desalojó el local 9 “llevándose los pocos muebles de oficina que tenían”.La empleada de una estética ubicada en la misma plaza informó que Kasper se mudó hace mucho “y jamás volvimos a saber algo de ella”, aunque dijo que es frecuente que acudan a entregar requerimientos. El empleado de una tienda de electrónica coincidió en su testimonio: “Varias autoridades han acudido a este domicilio a solicitar algún dato de su localización”.El SAT solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores un informe detallado de las transacciones bancarias de Kasper.Del análisis de esos documentos, los auditores encontraron vínculos de negocios de Kasper con Esserycom, Quadrum Limpieza y Construcción y Negmexa SA de CV, tres empresas que oficialmente han sido declaradas por las autoridades como empresas “fantasma” o “factureras”, que simulan operaciones para evadir impuestos.Un reporte del SAT fechado el 23 de marzo de 2020 menciona que Kasper emitió comprobantes fiscales por 5 millones 617 mil pesos a las dos primeras empresas fantasma.Además, en la revisión de la contabilidad de Kasper, los auditores encontraron supuestas transacciones comerciales por más de 100 millones de pesos con Quadrum, por 7.9 millones con Negmexa y por 6.4 millones con Esserycom.El SAT también detectó operaciones de Kasper con Claver Servicios, Servicios Coisare de San Cristóbal y Reisco Operadora, todas empresas vinculadas con el líder sindical Marco Reyes Saldívar.En la auditoría, el SAT subraya que Claver y Coisare están boletinados como contribuyentes “no localizados”.Según el informe de una auditoría fechada en marzo de 2020, Kasper presentó en ceros su declaración anual de impuestos del 31 de marzo de 2014, pese a que en el año fiscal había emitido comprobantes fiscales por 231.4 millones de pesos y había recibido 406.8 millones de pesos en depósitos en cuatro cuentas a nombre de la empresa en Banco Santander.En la relación de comprobantes emitidos estaban múltiples dependencias del Gobierno federal entre ellas la Secretaría de Educación Pública, la Semarnat, Relaciones Exteriores, el Hospital General Dr. Manuel Gea, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Colegio de México, la Comisión Nacional de Libros de Texto, el Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Además, el Sistema de Transporte Colectivo del Metro, el Instituto Federal Electoral y la Cámara de Diputados.Acta de notificación del fallo del INAH del 12 de febrero de 2020, en el que se asigna un contrato por 28 millones de pesos a favor de Ocram Seyer:Transferencias millonarias al sindicatoLa auditoría detectó un vínculo directo entre Kasper y la asociación sindical de limpieza en la que participan Reyes Saldívar y su familia, mediante pagarés y contratos de supuestos préstamos celebrados entre Kasper y el sindicato.Las operaciones bancarias entre Kasper y el sindicato sumaron 38.8 millones de pesos en las cuentas revisadas por el SAT.En la cuenta “Gastos generales” aparecen cuatro pagos realizados por Kasper a la empresa La Casa del Viaje SA de CV por emisión de boleto de avión a nombre de Marco Reyes.En una auditoría anterior la empresa Reisco –también contratista del actual gobierno federal–, el SAT había detectado operaciones por 3 millones 604 mil pesos con el sindicato que encabeza Reyes. Esas transferencias bancarias fueron justificadas como supuestos préstamos.