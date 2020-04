AMLO presenta plan de rescate económico ante crisis por coronavirus

Escuchar Nota

"Son lineamientos generales, vamos a detallar en estos días sobre cada medida se está haciendo un trabajo minucioso. El decreto que se publicará el día de hoy en lo sustancial sostiene lo siguiente", detalló.

La mañana de este miércoles el presidentepresentó unEl mandatario aseguró que las medidascon el cual pretende demostrar queLos lineamientos señalan:"De conformidad con los criterios que nos rigen de eficiencia honestidad y austeridad y justicia y dada las circunstancias ocasionadas por la crisis mundial del modelo neoliberal y sin duda nos afecta propongo la aplicación urgente de las siguientes medidas:1.- No será despedido ningún trabajador pero no habrá incremento de personal,, de manera progresiva, quien contenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para los niveles inferiores.Los altos funcionarios no tendrán aguinaldos y ninguna otra prestación de fin de año.El concepto de alto funcionario aplica de subdirector hasta el presidente de la república.2.- No se ejercerá el, esto también incluye a los supuestamente comprometido.y al mismo tiempo se garantiza el empleo con el mismo rango y mismos ingresos a quienes dejaran dichos cargos.3.-a los que ya se encuentran en esta situaciónDeberán de permanecer cerradas la mitad de las oficinas a excepción de las que atiendan de manera directa al publico y las esenciales para el beneficio de la gente.En este periodo se hará un esfuerzo de reubicación de servidores públicos en función de lo prioritario, con el fin de dejar de rentar, vehículos, bodegas, inmuebles entre otros ahorros.4.-• Pensión para el bienestar de los adultos.• Pensión para le bienestar de las personas con discapacidad• Sembrando vida.• Programa de apoyo para el apoyo de niños y niñas de madres trabajadoras• Becas para el bienestar Benito Juárez• Construcción de 100 universidades pública• La escuela es nuestra• Jóvenes construyendo el futuro• Tandas para el bienestar• Banco del bienestar• Atención médica y medicamentos gratuitos• Producción para le bienestar• Precios de garantía• Distribución de fertilizantes• Apoyo a pescadores• Guardia Nacional• Aeropuerto general Felipe Ángeles• Producción petrolera• Rehabilitación de las 6 refinerías existentes• Construcción de la refinería de 2 bocas• Generación de energía eléctrica con la modernización de plantas e hidroeléctricas• Mantenimiento y construcción de carreteras• Caminos de mano de obra• Caminos rurales• Carreteras en proceso de construcción• Sistema aeroportuario• Terminación del tren Intraurbano México-Toluca• Terminación de presas y canales• Parque Ecológico lago de Textoco• Programa de mejoramiento urbano• Programa nacional de reconstrucción• Tren Maya• Tren de Guadalajara• Internet para todos• Desarrollo del Itsmo de Tehuantepec• Zona libre de la frontera norte• Espacio cultural de los pinos y bosque de Chapultepec• Defensa de los derechos humanos6.- Ladispondrá de los recursos necesarios para cumplir con la7. No se podrá utilizar sin la autorización de la Secretaría de Hacienda,creados por decreto del poder ejecutivo8.-9.- Se aplicara lade manera rigurosa, la austeridad nos permitirá aumentar el presupuesto para fortalecer el blindaje de los programas prioritarios 622 mil 556 millones de pesos al mismo tiempo se otorgarán 3 millones de créditos dirigidos a la población más necesitada y a la clase media.10.- Se crearán, todo lo cual hará posible proteger al 70 por ciento de las familias mexicanas equivalente a 25 millones de hogares, sobre todo a los pobres y a los integrantes de las clases medias. Todo ello sin aumentar le precio de los combustibles, sin aumentar impuestos y sin endeudar al país.Vamos a demostrar que hay otra forma de enfrentar la crisis sanitaria, económica o de cualquier índole. Siempre y cuando no se permita la corrupción.Estas medidas aplican para todo el poder ejecutivo federal, incluye a organismos descentralizados, órganos desconcentrados, empresas de participación.El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en ely cesarán en su