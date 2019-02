AMLO presenta resultados del plan de combate al huachicoleo

Luego de 2 meses de combate contra el robo de combustibles, el Gobierno de la República informó que se estabilizó el abasto de hidrocarburos en todo el país a pesar de las resistencias y sabotajes y que disminuyó considerablemente el promedio diario de robo a hidrocarburos de diciembre a enero.Así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador este jueves 21 de febrero durante su conferencia matutina, donde señaló que pese a la duración del desabasto de combustibles en varios estados de la República, se llevó a cabo un trabajo conjunto entre sociedad y gobierno.“No lo vamos a dejar porque este acto está muy arraigado y no se ha erradicado el robo de combustible, sigue habiendo tomas clandestinas, por lo que continuará el operativo; no nos distraeremos ni nos descuidaremos, mantendremos todo el plan”, señaló el Presidente de la República.En ese sentido mencionó que el plan se ha fortalecido en los estados por los que pasan los ductos de combustible, en conjunto con los programas sociales en 94 municipios para que haya trabajo, bienestar y no haya necesidad de seguir incurriendo en esta práctica ilegal.“Si seguimos como vamos al final de año podremos ahorrar cerca de 50 mil millones de pesos, dinero que es del pueblo y que regresará a la gente en beneficios de todo tipo y nos permitirá tener finanzas públicas sanas y evitar el aumento de impuestos”, mencionó Andrés Manuel López Obrador.El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, mostró cifras sobre las ventas de combustible desde enero y señaló que ya se está normalizando el abasto y consumo de combustible en la capital como en los estados de Jalisco, Michoacán, Querétaro, y Estado de México, en los que se reportaron incidencias por el desabasto de hidrocarburos.En cuanto al plan de combate contra el huachicoleo, el director de Pemex señaló que en 2018, se robaron diariamente 56 mil barriles, cantidad que incrementó al llegar a noviembre, mes en el que se registró el robo de hasta 86 mil barriles y en diciembre 74 mil diarios.Así mismo, desde el que se puso en marcha el control de los ductos, se reportó una disminución drástica al registrar 23 mil barriles diarios, mientras que en enero se registró el robo de 18 mil barriles, mientras que los 21 días que lleva el mes de febrero tienen un promedio diario de 8 mil barriles, lo cual es un resultado prominente y positivo.Por otra parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, destacó que para el 21 de diciembre se implementó un convenio con Pemex que asegura ductos e instalaciones mediante vehículos, drones y helicópteros, así como la reparación de tomas clandestinas, el cual se fortaleció al expandirse a 47 inmediaciones de Pemex y ductos.Adicionalmente el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, mencionó que en la intervención de esta secretaria en el combate al huachicoleo, se desplegaron más de 4 mil elementos en ductos, refinerías y terminales marinas.Esta intervención logró el aseguramiento de 17 personas, 9 embarcaciones, 106 vehículos, 98 mil 736 litros de gasolina y 99 tomas clandestinas, además se vinculó a proceso a 4 embarcaciones por prácticas de trasiego de combustible no asegurado en el que se involucran más de 28 mil litros de hidrocarburo.En cuanto a la vigilancia que se desplegó en tres poliductos se aseguraron 3 personas, 79 vehículos, 98 mil 586 litros de gasolina y 366 tomas clandestinas.El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, destacó que se prestó servicio de escolta en 37 mil 371 viajes de autotanques, se resguardaron 451 kilómetros de ductos gracias al monitoreo con drones y sobrevuelos, así como el cateo a empresas derivadas en venta de hidrocarburos, inspecciones vehiculares y acciones de apoyo a las fuerzas armadas.Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, mencionó que se identificaron casos de lavado de dinero, relacionados con el robo de hidrocarburos, lo cual permitió el bloqueo de 38 cuentas de manera directa y 188 de manera relacionada, lo cual generó 17 denuncias por lavado de dinero en relación al huachicoleo.Asimismo señaló que ya se presentó un caso ante la Comisión Reguladora de Energía para que se inicie la revocación de los permisos a particulares que incurrieron en esta conducta ilegal, y se espera que en esta semana se presenten 12 casos adicionales.