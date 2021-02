AMLO prioriza vacunas para deportistas mexicanos que estarán en Tokio 2021

Escuchar Nota

"A todos nos va a tocar, no va a tardar mucho porque ya tenemos aseguradas las dosis suficientes para lo más pronto posible.



"Tenemos también como grupo a vacunar primero a los deportistas que nos van a representar en los Juegos Olímpicos, todos ellos, y lo tenemos que hacer ya porque se acerca el tiempo", expuso el Presidente.

Los deportistas que integren la delegación que acuda a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020contra el Covid-19, anunció este domingo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.Durante su gira por Oaxaca el mandatario ofreció detalles del plan de vacunación que iniciará en comunidades apartadas y pobres donde se carece de infraestructura médica reiterando que los adultos mayores serán los primeros en ser inmunizados.El Comité Olímpico Mexicano (COM) y la Conade estiman una delegación de 150 deportistas más equipos multidisciplinarios.Hace unos días, el presidente del COM, Carlos Padilla, dijo que ya habíaal gobierno federal tanto para el contingente olímpico como el paralímpico y confió en que los seleccionados nacionales fueran vacunados a más tardar en mayo considerando que el comité organizador solicita que la dosis se apliquen dos meses antes de los Juegos, que arrancan el 23 de julio próximo.Aunque el COI no exige la vacuna, si exhorta a los deportistas asiguiendo los planes de vacunación de su país.