AMLO promete evitar que gasoducto invada “cerros sagrados” de Puebla

"Sobre los gasoductos encontramos contratos ya firmados por miles de millones de dólares. Bueno, ya se hicieron revisiones a esos contratos y se llegó a un acuerdo sin ir a tribunales internacionales; se llegó al acuerdo de que bajen las tarifas y se logró en general un ahorro de 4500 millones de dólares en el caso de los gasoductos", dijo en Pahuatlán, Puebla.

El presidentese comprometió a evitar que el, concesionado a la empresa canadiense TC Energy, se construya a través de lasque desde hace cuatro años se han opuesto a ese megaproyecto de infraestructura.Durante su gira por comunidades indígenas de esta zona, el Presidente se refirió al tema después de que los representantes indígenas mostraron mantas y pancartas y le expresaron su preocupación por ese tema.Aseveró que en esos contratos hay cláusulas,"Entonces estamos revisando estos casos. Les digo que aunque tengamos que pagar, pero no va a pasar el gasoducto por los cerros sagrados y no vamos a aceptar esas condiciones. Vamos a proponerle otros trazos que no afecten las zonas sagradas y no estarles pagando", afirmó.La oposición a la obra que las comunidades cercanas a Pahuatlán han mantenido desde hace cuatro años radica en que el ducto atravesaría los llamados cerros de la zona. Además de que, acusan, alteraría la vida y actividades de los habitantes de la región."Nosotros heredamos muchas cosas podridas, pero ya no es la misma política de antes, han habido cambios. Les puedo decir que no hemos entregado ni una sola concesión para la explotación minera en todo el tiempo", detalló.La demanda de cancelar el proyecto fue planteada por el representante de la comunidad náhuatl, en Pahuatlán, Gabino Hernández Cruz, quien leyó un pliego petitorio en donde se mencionó el tema del gasoducto."Esto sería devastante para la fauna endémica, para el bosque mesófilo de montaña que ya se está acabando, para los mantos acuíferos que abastecen a todos los pueblos que se encuentran en la parte baja de los cerros. Solicitamos su intervención para que se cancele el paso del gasoducto por esta ruta", destacó el representante.Hace unos días, activistas y miembros del Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo anunciaron que realizarían una manifestación ante López Obrador para exigir la cancelación del gasoducto Tuxpan-Tula, impulsado durante el mandato de Enrique Peña Nieto.El compromiso lo hizo en el segundo día de su gira para dialogar con pueblos indígenas de Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Estado de México.