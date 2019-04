AMLO promete que gobierno pagará nómina de maestros de Michoacán

El gobierno federal asumirá la responsabilidad en el pago de la nómina magisterial de Michoacán para aligerar la carga financiera en el estado, una de las principales demandas que planteó el gobernador Silvano Aureoles.“Aquí estamos y se lo digo al gobernador, en la mejor disposición para que se federalice la educación, que el gobierno federal se haga cargo de todo lo que tiene que ver con la educación de Michoacán como funciona en la Ciudad de México.“¿Han escuchado que tengan problemas los maestros de Ciudad de México? No. No hay. Venga el sistema educativo, se federaliza y nosotros nos hacemos cargo”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.López Obrador acudió a la entidad para presentar el sistema de universidades Benito Juárez y a entregar apoyos de los programas sociales.López Obrador propuso terminar con la serie de desencuentros con el gobernador perredista derivado de la responsabilidad de incorporar más de 10 mil plazas al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo.La falta de pago ocasionó que integrantes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación instalaran un plantón en las vías férreas que duró 28 días y dejó pérdidas millonarias.“Lo vamos a hacer con el gobernador de Michoacán y de una vez les digo, con toda franqueza, ya chole con los pleitos. Ya no estamos para pleitos, es hora de reconciliación ¿o les gusta el pleito? Sí quieren pleito peléense con la corrupción”, dijo a los asistentes a la concentración.