AMLO promete terminar carretera inconclusa desde hace 17 años

En Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió terminar la construcción de la autopista Oaxaca-Barranca Larga Ventanilla, que lleva 17 años inconclusa.“Vamos a reiniciar y darle continuidad a las dos carreteras que desde hace muchos años, no se terminan, la que va a Puerto Escondido y la que va al Itsmo."Son dos carreteras muy importantes, pero ya hice el compromiso de que la vamos a terminar. En el caso de la que va a puerto Escondido ya se iniciaron los trabajos, y hoy mismo firmamos el acuerdo para reiniciar en la que va al Istmo de Tehuantepec”, destacó.López Obrador aseguró que su gobierno terminará las autopistas que prometieron los ex presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y que no lograron terminar.A su llegada al aeropuerto, López Obrador dijo que estas obras son muy importantes y que su gobierno está comprometido a darles seguimiento.“La que va a Puerto Escondido y la que va a al Istmo todavía no se terminan; son carreteras muy importantes y ya hice el compromiso de que las vamos a terminar. En el caso de la que va a Puerto Escondido ya iniciaron los trabajos y hoy mismo firmamos también el acuerdo para reiniciar los trabajos en la que va hacia el Istmo de Tehuantepec”, dijo.López Obrador aseguró que los pueblos indígenas de Oaxaca son ejemplo nacional porque, con respeto a sus usos y costumbres, el gobierno les entregó directamente recursos para que pavimentaran de concreto los caminos a las cabeceras municipales y, dijo, no se ha presentado ningún problema.El Presidente acudirá mañana a supervisar las obras.Más tarde, López Obrador realizará un recorrido privado por las autopistas Barranca Larga-Ventanilla y Mitla-Tehuantepec.El director del Instituto Nacional de Pueblo Indigena (INPI), Adelfo Regino, dijo que hay un avance de 40 por ciento en la construcción de las carreteras de 46 municipios indígenas.López Obrador visitará Analco y San Juan Atepec, donde se realizara una evaluación del programa de caminos rurales en el que ejercieron 2 mil 500 millones de pesos.El gobernador Alejandro Murat recibió al Presidente y al secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú.