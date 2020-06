AMLO puede viajar a Estados Unidos sin aprobación del Senado

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador podría notificar este domingo a la Comisión Permanente, que se ausentará del país en los próximos días, para viajar a Washington, Estados Unidos, y atestiguar la entrada en vigor del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).



Como el primer mandatario sólo se ausentará unas horas del país, no será necesario que el Senado apruebe su salida, a pesar de ser el poder que tiene la facultad exclusiva de analizar la política exterior.



De acuerdo con el artículo 88 de la Constitución, "el Presidente de la República podrá ausentarse del territorio nacional hasta por siete días, informando previamente de los motivos de la ausencia a la Cámara de senadores o a la Comisión Permanente en su caso, así como de los resultados de las gestiones realizadas".



Mientras que, "en ausencias mayores a siete días, se requerirá permiso de la Cámara de senadores o de la Comisión Permanente". De acuerdo a senadores consultados por MILENIO, el presidente López Obrador sólo notificara a la Comisión Permanente su salida del país, aunque, hasta el momento no hay fecha para viajar a Estados Unidos y entrevistarse con el presidente Donald Trump.



En 2006, el Senado negó un viaje al presidente Vicente Fox a Australia y Vietnam por considerar que las fechas no son propicia para su salida. Los legisladores recibieron una minuta de la Cámara de Diputados rechazando la solicitud presidencial.