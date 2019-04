AMLO reafirma política de cero censura a los medios

El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su política de libertad de expresión y de cero censura a los medios de comunicación, además dijo que buscará que para el final de su sexenio los comunicadores, así como todos los mexicanos, cuenten con seguridad social.“Pero sí quiero subrayar: nada de censura, se va por un tubo la censura. Libertad completa, absoluta. Ni con el pétalo de una rosa, nada, ninguna afectación a la libertad. Lo único que, repito, vamos nosotros a ejercer es nuestro derecho de réplica, porque además eso propicia el debate y hace falta la polémica, el debate; respetuoso, pero que haya debate”, acotó.En rueda de prensa en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, indicó que se afinan los criterios de la política de comunicación social de su administración, la cual tomará en cuenta la cobertura de aquellas empresas que efectivamente otorgan trabajo a periodistas y que cuentan con ética.“Nosotros no vamos a censurar en redes nada absolutamente, pero sí hacemos un llamado respetuoso a las empresas que comercializan en las redes para ver si puede haber un mecanismo que impida, sin censura, la contratación de robots de los llamados 'bots', porque se hacen contratos”, expresó.Entonces, “sí al mercantilismo, pero con ética; sí a la libertad, no a la censura, sí a la ética. Buscar la manera, porque se contratan 'bots' o robots para redes y demás. Entonces, eso debe de evitarse y lo tiene que cuidar Facebook, lo tiene que cuidar Twitter, porque a veces es muy evidente en algunos casos”.Cuestionado sobre los avances de las investigaciones que se realizan en torno a la elaboración del documental Populismo en América Latina, comentó que “ya están en curso denuncias que se presentaron”.Sin embargo, dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) es la encargada de informar sobre los avances de las mismas en torno al “manejo de fondos para la guerra sucia”.En otro tema, el jefe del Ejecutivo confió en que el Congreso de la Unión aprobará reformas pendientes como la relativa a poner fin al fuero, para que el presidente y los legisladores puedan ser imputados y procesados penalmente por hechos de corrupción, delitos electorales o los incluidos en el catálogo que ameritan prisión preventiva oficiosa.O bien, la educativa y las leyes secundarias de la Guardia Nacional. “Yo espero que en estos días que faltan para que termine el periodo ordinario se aprueben muchas cosas que están pendientes, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados”, acotó.“Me importa lo del fuero, me importa lo de la reforma al 35 de la Constitución para las consultas, me importa la aprobación de la Ley de Austeridad Republicana. Sería muy bueno también que se aprobara la Reforma Educativa para cancelar, en definitiva, abrogar, derogar, eliminar o como se le llame la mal llamada Reforma Educativa”, añadió el titular del Ejecutivo Federal.