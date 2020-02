AMLO rechaza que se vayan a bajar pensiones del IMSS

Escuchar Nota

"Nada más que no nos confundan, no somos iguales. Cómo vamos a bajar las pensiones de los trabajadores. Eso sí calienta", dijo el mandatario durante su conferencia matutina.

El presidente, luego de que la Corte lo determinara así, publicó Milenio Por su parte, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, aseguró: “Nosotros vamos a seguir calculando las pensiones que están en este modelo de transición en 25 salarios, como se ha hecho durante los últimos años. Nadie corre riesgo, no se rasura nada (…) Sería injusto reducirlo a 10”.La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los trabajadores de la "generación de transición" que hayan optado por jubilarse bajo la Ley de 1973 sólo podrán recibir mensualmente un máximo de 10 salarios mínimos, y no 25, como establece la Ley de 1997.Sin embargo,a, sino “un criterio para sus juzgados (…) Se va a respetar el esquema de los trabajadores que están en este esquema de transición, se les va a seguir calculando en 25”.Mientras en el régimen del 73 la cantidad máxima de pensión es de 10 salarios mínimos, el del 97 estableció un tope de 25 días de salario. La Segunda Sala de la SCJN determinó que debido a que la generación de transición podía optar por el esquema de pensiones que más le convenía, quienes lo hicieron conforme al régimen 1973 no pueden pedir que se les aplique el tope salarial de 1997.