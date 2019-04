AMLO reitera que no reforzará su seguridad pese a amenazas

Este lunes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reiteró que pese a las amenazas en su contra, no reforzará los elementos de seguridad que le acompañan y aseguró que no tiene miedo.En rueda de prensa desde el Puerto de Veracruz, el jefe del Ejecutivo federal señaló que "el que lucha por la justicia no tienen nada que temer y yo soy como ustedes, pero no soy cobarde, la transformación va y no vamos a dar un paso a tras ni siquiera para tomar impulso".Cabe recordar que hace unos días, el Cártel Santa Rosa de Lima, liderado por José Antonio Yépez alias "El Marro", exigió a López Obrador la salida de las Fuerzas Armadas de Guanajuato.