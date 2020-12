AMLO rendirá su octavo informe de gobierno con 70 invitados… y sana distancia

Escuchar Nota

El próximo 1º de diciembre celebramos dos años de la #CuartaTransformación de México, junto a grandes compañeras y compañeros referentes de la izquierda en el mundo. #La4TCamina @infpmorena pic.twitter.com/9bOpN77dvy — Mario Delgado (@mario_delgado) November 28, 2020

, en esta ocasión con motivo de los, a través de un evento al que asistirán 70 invitados y en el que se procurarán las medidas de sana distancia.A diferencia de 2019, en esta ocasión el mensaje de López Obrador, por lo que el informe se llevará a cabo en Palacio Nacional.Desde que llegó al gobierno,. En su primer año ofreció cuatro: a 100 días de iniciada su administración, a un año de su triunfo electoral del 1 de julio, el del 1 de septiembre y el del 1 de diciembre, con motivo de los primeros 12 meses de su administración.: el primero fue en abril para presentar su, uno más por su triunfo, el del 1 de septiembre; este 1 de diciembre, será el cuarto mensaje.Este martes. López Obrador ofrecerá detalles de lo alcanzado por su administración a dos años de haber asumido el cargo de presidente de la República.Este día no se realizará conferencia de prensa matutina, por lo queEste año, el Zócalo no será el escenario para rendir cuentas a la nación. El presidente decidió realizar el acto al, donde ha rendido otros informes.Serán alrededor deque tendrá el mandatario federal a su octavo informe de gobierno. Además de algunos miembros de su familia, el presidente estará acompañado porPara prevenir contagios de coronavirus, el informe de este 1 de diciembre tendráque escucharán el discurso de alrededor de una hora del presidente.Este 2 de diciembre, se cumplen dos años desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un paquete de 100 compromisos, de los que prácticamente ha cumplido todos.que consiste en trasladar a las secretarías de Estado a entidades de la República.La, pues son dos de las tres dificultades que ha reconocido, enfrenta su administración.A diferencia de otros informes de gobierno de expresidentes de la República, el de este 1 de diciembreEl presidente informó que las televisoras y radiodifusoras que así lo requieran, podrán tomar la señal de esas plataformas para transmitir en sus canales y estaciones su discurso.Para conmemorar los dos años de su gobierno, elrealizará ´el encuentro virtual "Los Retos de un Mundo Postneoliberal´" que contará con la participación de políticos como:• José Mújica, expresidente de Uruguay.• Evo Morales, expresidente de Bolivia.• Lula da Silva, expresidente de Brasil.• Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil.• Jeremy Corbyn, ex líder del Partido Laborista del Reino Unido.