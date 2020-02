AMLO rescatará proyectos de EPN considerados hasta ‘ilegales’ por la ASF

Escuchar Nota

Se finalizaron las obras de la línea tres del Tren Eléctrico Urbano de Guadalajara



Entrará en una etapa de prueba de tres meses para dar servicio a partir de abril de este año



Con esta obra están beneficiadas más de 5 millones de personas. pic.twitter.com/46tgmGRTHL — Gobierno de México (@GobiernoMX) January 20, 2020

#LoQueDebesSaber



El Tren Interurbano México-Toluca atravesará por cinco municipios del #Edomex y dos alcaldías en la #CDMX, con el fin de mejorar la movilidad entre ambas regiones.



Una alternativa de transporte rápido y eficaz.pic.twitter.com/ikY2x1H81y — SCT México (@SCT_mx) February 20, 2020

“La SCT y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano continuaron la construcción del Tren Interurbano sin disponer de una planeación sustentada en una visión integrada del territorio y que considerara los efectos regionales y urbanos; además de que la entidad fiscalizada no acreditó la posesión legal y expropiación de todos los terrenos para el desarrollo del proyecto, toda vez que tenía por solventar amparos contra la construcción y juicios por suspensión; y no demostró que la extensión requerida tuviera el cambio de uso de suelo y que se hubieran modificado los derechos de vía conforme con la normativa”.



“Fueron 171 conceptos integrados en las partidas de acabados, cancelería, puertas, carpintería, instalaciones hidrosanitarias, muebles sanitarios y accesorios, instalaciones eléctricas; sin que los trabajos estuviera ejecutados”.

“Se realizaron pagos de apoyos de neopreno en los viaductos que no cumplieron con la calidad requerida; duplicidad de pagos en el suministro y colocación templado en las luminarias de las estaciones; pagos en exceso por la plazoleta en Zapopan, se pagó el costo ajustado de los materiales a los proveedores; deficiente calidad de la techumbre de las estaciones, entre otros”.



El presidentese comprometió a terminar, según se reportó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).De acuerdo con las revisiones a la Cuenta Pública 2018 dados a conocer este jueves 19 de febrero, proyectos como elno sólo tuvieron problemas de, sino también de, ya que “no se aseguraron los permisos de vía”, publicóOtros proyectos con irregularidades son los: uno de ellos el de Chetumal y el general de Matamoros, otro sobre los que el presidente se comprometió a terminar durante sus giras por el país.En estos últimos dos casos se pagaron, al menos,, para obras como elevadores, muebles, sanitarios, sin que fueran ocupados.Apenas el 20 de enero pasado, el jefe del Ejecutivo dijo que ya se terminaron los trabajos del; sin embargo, la ASF señaló que no contaron con apropiada supervisión y que losEl pasado 5 de agosto de 2019, Andrés Manuel López Obrador dijo que el compromiso para el, ya que existía coordinación entre el gobierno federal y el mexiquense, de Alfredo del Mazo.Sin embargo, en la auditoría la ASF señala no sólo, debido “la construcción de la infraestructura, ocasionado por cambios en los trazos originales, problemas sociales, incorporación de técnicas y materiales no previstos”, sino también problemas de legalidad.La ASF encontró que ni la Secretaría de Comunicaciones y Transportes () ni la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano () contaban con una planeación sustentada ySobre la construcción de losen los estados de Quintana Roo y Tamaulipas, la ASF encontró, incluso,En el informe de la ASF se señalan posibles. De hecho, la ASF advirtió desde 2017que la licitación pública no se había realizado con la debida investigación de mercado.Por ejemplo, en el caso del hospital general de Matamoros se pagaron 18.2 millones de pesos en un contrato de obra pública y los trabajos nunca fueron ejecutados.Para el mismo casoEn el caso de la ampliación del, la ASF encontró problemas como; además existen montos pendientes por aclarar por 198 millones 906 mil pesos.