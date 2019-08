AMLO reta a huachicoleros tras fuga de gas en Edomex

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a los huachicoleros que no quieran jugar a las vencidas con él porque es “muy terco”, luego que hoy se registrara una fuga de gas en Nextlalpan, Estado de México, ocasionada por una toma clandestina, informó Milenio “No se ha podido terminar del todo, esta mañana se registró una fuga de gas por una toma clandestina, porque siguen. Ahí les mando a decir a los que se dedican a esta actividad que soy perseverante y muy terco, y que no quieran jugar a las vencidas. No voy a quitar el dedo del renglón”, dijo durante su visita al hospital rural IMSS Bienestar de La Ceiba, en Xico, Puebla.La Huasteca poblana es una región donde el huachicol es también una de las actividades delictivas predominantes.La fuga de gas en Nextlalpan obligó a las autoridades de municipio mexiquense a desalojar a casi 3 mil habitantes de la zona y cerrar el tránsito por el Circuito Exterior Mexiquense.