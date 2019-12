Segob transfirió 2 mmdp a empresa de García Luna

"Como ha dicho el Presidente (López Obrador), se le informó, y él decidió que presentáramos la información a la FGR y esa transferencia es lo que ampara el bloqueo de cuentas que tenemos", detalló.



"Porque hay una triangulación entre recursos de Gobernación, una empresa, y de ahí a una empresa donde García Luna es accionista. Las transferencias a la empresa son 2 mil millones (de pesos)".

"Se conoció de una transferencia a una cuenta particular, de la familia, de un recurso que surgió de Gobernación y, al parecer, se transfirió una parte a una cuenta personal de un familiar de García Luna", comentó en conferencia desde Palacio Nacional.

“No quiero que se piense que se aprovecha esta circunstancia para estar atacando a Calderón, aun con todo el daño que hizo, no a mí, sino al País, con todo el fraude electoral, sin embargo, nosotros no odiamos, no tenemos enemigos ni queremos tener, tenemos adversarios y no le deseamos mal a nadie, yo no hago leña del árbol caído, va a ser la justicia la encargada de resolver este asunto”, sostuvo.



(UIF), Santiago Nieto, En entrevista, indicó que y de ésta a la empresa del ex Secretario de Seguridad Pública. Nieto afirmó que dicha operación es la causa de un bloqueo de cuentas de García Luna. Ante cuestionamientos, Nieto advirtió que se trata de un delito federal.