AMLO sale contento de reunión con IP; lo respaldan en T-MEC

"Si no se firma, ya se firmará eventualmente, ya tenemos el Tratado de Libre Comercio, original, estamos pensando en el nuevo tratado que tiene cosas muy buenas para el país, pero si no se firma, pues seguimos con el TLCAN original", dijo.

"Hay que enfocarnos en invertir con más calidad, por ello hemos estado hablando de Acuerdo de Inversión en Infraestructura para que todos estos proyectos sean una realidad en los próximos años.

Luego de que el presidentese reuniera este jueves con empresarios, donde dijo salir "muy contento", la iniciativa privada señaló que siguen confiando en el desarrollo del país y en la inversión en caso de que se aplace la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá () para el próximo año, pues se tiene eloriginal, expresó, presidente del Consejo Mexicano de Negocios.Sobre los tiempos de aprobación del T-MEC comentó que los tiempos son prácticamente muy sencillos, o se llega a un acuerdo en los próximos días o es muy probable que se vaya al año que entra, se está haciendo un esfuerzo importante para poder firmar el acuerdo, reconoció, aspecto en el que coincide con el secretario de Hacienda.Entrevistado tras una reunión con el Jefe del Ejecutivo celebró que no se firme con todas las condiciones que Estados Unidos estaba tratando de imponer, "definitivamente hay cosas que no se pueden aceptar. Por supuesto que sería mejor que firmáramos el T-MEC porque no tenerlo firmado genera incertidumbre, estamos interesados en que sea en el corto plazo".Sobre los resultados con el jefe del Ejecutivo refirió que "fue una muy buena reunión, estuvimos dos horas platicando de diversos temas, por supuesto hablamos de la importancia de las inversiones habíamos anunciado el Acuerdo Nacional de Infraestructura entonces fue parte importante de la plática"., agregó que se tiene un crecimiento de 2 por ciento en el presupuesto de la Federación y esto no se puede lograr a menos de que tengamos inversión nacional y también extranjera.Las inversiones de las empresas privadas mexicanas representan el 75 por ciento de toda la inversión, la inversión extranjera representa el 15 por ciento, el grueso de la inversión son empresas nacionales y el otro 10 por ciento es el gobierno federal , detalló.Agregó que 2020 es un año con muchas oportunidades, ya que la coyuntura del mundo pone a México en una posición única de ventajas dentro nuestra comunidad latinoamericana. "Tenemos un país en paz, con una macroeconomía saludable, con finanzas públicas sanas y eso no lo pueden decir muchos países".Con información de Milenio