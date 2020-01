¡AMLO se convierte en abuelo! Su nieto nació en Houston

Escuchar Nota

“No es fácil para ellos su situación. Están acechados, vigilados”, subrayó el Ejecutivo federal, en alusión a sus hijos mayores. “Tienen que actuar con rectitud, pero no les cuesta trabajo, porque la mamá los formó de esa manera. Y eso me ayuda mucho”.



Hace unos días nació el primer nieto del presidente, el cual es, primogénito del mandatario mexicano.El bebé se llamay nació en la ciudad de, Estados Unidos. La mamá esy radica en la ciudad texana desde hace 6 meses.De acuerdo con el medio, a mediados de septiembre del año pasado, después de acudir a un evento en Washington D.C., se trasladó a Woodlands, un suburbio de Houston. Por ello, el 12 de diciembre celebró su cumpleaños y simultáneamente el baby shower de su hijo.Carolyn Adams, es. La nuera de Andrés Manuel llegó a México en 2016, específicamente a Monterrey.En 2018, vivía en la Ciudad de México, en Polanco. Además, de acuerdo con versiones de amigos cercanos,Carolyn tiene 35 años de edad yA mediados de septiembre del año pasado, después de acudir a un evento en Washington D.C. se trasladó a Woodlands, un suburbio de Houston. En su casa,, que organizaron su madre y su abuela.Carolyn y el empresario tabasqueño de 38 años comenzaron una relación sentimental hace más de un año.De acuerdo con el medio de comunicación citado, Carolyn trabaja en una empresa regiomontana proveedora de, por lo que llegó a México contratada por, fondo de inversión que forma parte de Stella Holdings.tiene su cuartel general en Monterrey, donde radican sus directivos: Carlos Álvarez de Alba, Jaime F. Cantú y Rodrigo Peña. Además, el grupo está integrado por las firmas Diestel, Capital Agrícola, Stella Inmobiliaria y Cava Energy.José Ramón y Carolyn Adams tuvieron su primera aparición pública como pareja eldel año pasado. Ubicados en la primera fila, en el patio central del Palacio Nacional, escucharon el mensaje del presidente de México, por la entrega de suLa vestimenta de Adams –un outfit que incluyó una bolsa Chanel y zapatillas Valentino– generó una oleada de comentarios en redes sociales.. La pareja había confirmado su asistencia a la ceremonia delCarolyn es aficionada a los deportes y a los zapatos, según describen sus redes sociales. "Always chasing sunshine", es una de sus frases preferidas.El 1 de diciembre pasado, sus hermanos, de 28 años, acudieron acompañados de sus parejas a un evento en el Zócalo capitalino, donde el presidente de México ofreció un mensaje a propósito de su primer año de gobierno. A José Ramón pudo vérsele sin su novia, al lado de su hermano menor, J, quien, por cierto, este lunes 13 de enero cumplió años y fue festejada por el presidente con una comida en el restaurante El Cardenal, según lo publicó AMLO en su cuenta de Twitter.López Beltrán acompañó a su padre en la conformación del, enfocado a la región centro del país. Junto con sus hermanos Andrés y Gonzalo es propietario de El Rocío, una finca cacaotera ubicada en Teapa, y de una fábrica de chocolate artesanal que en abril del 2019 lanzó sus primeros productos al mercado gourmet.Los hijos de AMLO se incorporaron a las actividades políticas hasta la campaña presidencial del 2012. A la muerte de su madre, en 2004, eran menores de edad, y entonces recibieron como herencia las propiedades del matrimonio López Beltrán: dos departamentos ubicados enHace dos meses, durante una visita a Teapa, López Obrador admitió que su finada esposa fue responsable de la formación de sus hijos, durante sus primeros años en la oposición.“Yo andaba en la lucha y quien se hizo cargo de formarlos fue ella y me los dejó bien formados. Por eso ahora no batallo”, recordó ante los asistentes a la asamblea ejidal, a quienes presentó el programa, acompañado por los gobernadores de Chiapas y Tabasco.