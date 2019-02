AMLO se reúne con Germán Larrea, pide rescatar cuerpos de Pasta de Conchos

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el empresario Germán Larrea para analizar la posibilidad de rescatar los cuerpos de 65 mineros atrapados desde hace 13 años en la mina Pasta de Conchos.Milenio confirmó que la cita se dio a las 15:00 horas de este lunes en Palacio Nacional en donde el Presidente conversó con el empresario por primera vez.El pasado 19 de febrero al cumplirse 13 años de este accidente, López Obrador dijo que a fin de dar justicia a las familias de los mineros estaba “dispuesto, incluso a plantearlo a la empresa para que profesionalmente y científicamente se analice la posibilidad” de sacar los cuerpos.“He planteado que no se descarte que mediante una decisión voluntaria, concertada con la empresa se lleve a cabo una exploración para sacar los restos de los que quedaron atrapados en la mina, para sacar los restos de los fallecidos. Es curar heridas y todo lo que podemos hacer va a ayudar en la reconciliación de las partes”.Este es el primer acercamiento directo entre el Presidente y el empresario luego de que durante su campaña López Obrador lo acusara de “traficante de influencias” y de haber hecho su fortuna por ser “de los empresarios predilectos del gobierno” tras la petición del empresario a sus trabajadores de no votar por el candidato de Morena.“Entiendo que Germán Larrea no quiera el cambio porque a él le ha ido muy bien desde Salinas. Hasta ahora tiene mucha influencia en el gobierno, se contaminó todo el río Sonora porque hubo un derrame de químicos en la mina de Cananea y no le hicieron absolutamente nada, se ha dedicado a destruir el territorio y contaminar las tierras y las aguas”, mencionó López Obrador en campaña.El 29 de mayo de gira por Veracruz, López Obrador acusó a Larrea de haberse negado a sacar los cuerpos de los mineros porque le implicaba pérdida de recursos.“Y lo que más me duele y hasta me da pena decirlo, cuando quedaron sepultados los 65 mineros de Pasta de concho, una mina de él, por esos días lo encontré, nos vimos con unos empresarios y ahí le dije 'Germán saca los cuerpos y entrega los cuerpos a los familiares', en la casa se lo recuerdo de Fernando Sendero ¿qué hizo? Nada porque tiene mucho dinero pero poco corazón, poco humanismo, no invirtió para desenterrar los cuerpos de los mineros”.El único acercamiento que Larrea tuvo con López Obrador luego de estas acusaciones fue una carta que le hizo llegar tras su triunfo el pasado 1 de julio en la que manifestó su disposición para trabajar por el bien de México.