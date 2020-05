AMLO se sujetará a medidas sanitarias: Scherer Ibarra

Escuchar Nota

"Va a ser respetuoso de las indicaciones que le den, de la sana distancia, del cuidado, de la limpieza de las manos etcétera" declaró en breve entrevista.



--Las aerolíneas están tomando diversas dispisiciones como el uso del cubrebocas ¿ ya hablaron con el presidente de esto? se le cuestionó al consejero jurídico al ser conocido el hecho de que el presidente de México ha sostenido que el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell no le recomienda el uso del cubrebocas por no ser de utilidad, según el punto de vista del epidemiólogo.



--Si eso decide la aerolínea, eso es lo que va hacer el presidente es respetuoso de esas cosas.



--¿Se descarta por ejemplo, el uso de un avión gubernamental para las giras? insistió la prensa al funcionario.



- -Se descarta totalmente, totalmente expresó Sherer.



El presidente de la República,y tendrá que sujetarse a las disposiciones sanitarias que establezcan las aerolíneas comerciales a los pasajeros para poder abordar un vuelo,Luego de que el presidente de la República recalcó este miércoles su deseo de reanudar los recorridos por el país el próximo fin de mes para inaugurar los trabajos del Tren Maya, el consejero jurídico de la presidencia de la república, Julio Sherer Ibarra aseguró que el jefe del ejecutivo federal es respetuoso de las medidas sanitarias para prevenir el Covid19 y no se opondrá a su cumplimiento.Además de que el presidente López Obrador se encuentra en perfectas condiciones de volar, señaló Sherer Ibarra.El consejero jurídico de la presidencia agregó que hasta este momento de la epidemia en el país, el presidente López Obrador "no se ha hecho ninguna prueba" para descartar si ha sido contagiado de COVID19 aun cuando algunos funcionarios del gabinete han dado positivo a la prueba.También descartó que el secretario de seguridad ciudadana, Alfonso Durazo haya sufrido algún contagio.Indicó que Durazo Montaño es un funcionario responsable que no falta sus obligaciones.Finalmente,dijo que en su caso personal él se encuentra bien de salud y no se ha sometido a ninguna prueba para saber si tiene COVID19.