AMLO seguirá de gira pese a recomendaciones sanitarias por coronavirus

Escuchar Nota

"¿Por qué tengo que seguir trabajando? Porque tengo que seguir trabajando para concretar la transformación del país", dijo López Obrador antes de despegar en el avión, a través de un mensaje grabado en sus redes sociales.



"Además estamos llevando a cabo una estrategia para que no nos afecte el coronavirus, para que nos afecte lo menos posible, sobre todo que no sufra la gente", afirmó.



"Por eso no paran de infundir miedo, pero no debemos dejarnos engañar por nadie; tengan confianza, yo no les voy a mentir", afirmó López Obrador.



El presidente Andrés Manuel López Obrador, de gira de supervisión de obras en el estado, afirmó que seguirá pendiente de la evolución delAunque hay recomendaciones sanitarias para evitar viajes no esenciales y acudir a actos públicos con más de cinco mil personas, el mandatario federal afirmó que él debe seguir trabajando para consolidar la Cuarta Transformación de la vida pública de México.El jefe del Ejecutivo estará tres días en el estado, donde inaugurará un hospital en Tlaxiaco, acudirá al aniversario 214 del natalicio de Benito Juárez en Guelatao y supervisará la construcción de obras viales.Hizo un llamado a la población y medios de comunicación a no caer en el amarillismo y lo atribuyó al descontento de algunos miembros de la prensa que ahora ya no reciben partidas millonarias del presupuesto.Enfatizó que si la situación estuviera fuera de control sería el primero en aceptarlo e informarlo a la población. "Si la situación estuviese fuera de control también se los diría, porque yo siempre hablo con la verdad, pero no es así, estoy tranquilo, hay gobernabilidad", aseguró.En ese sentido, explicó que el país cuenta con finanzas públicas sanas y reservas económicas suficientes para enfrentar la pandemia.Adelantó que estos tres días estará informando a través de sus redes sociales cualquier eventualidad respecto a la contingencia sanitaria.Expuso que ante esta crisis lo mejor es ayudar a los población vulnerable, por ello indicó que se destinarán más recursos para que los adultos mayores no sufran los efectos de la crisis.