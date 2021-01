SHCP busca pagar menos intereses con bono en Taiwán; no es deuda nueva: AMLO

Escuchar Nota

aseguró que elde dólares que colocó enno significa nueva deuda para México, sino que servirá para pagar menos intereses de la ya existente.En La Mañanera desde Palacio Nacional, aseguró quen cuanto al manejo de sus finanzas y la muestra es que el peso yantes de que llegara la pandemia al país.es una reestructuración de deuda lo que buscamos. Ya estamos como en marzo, 25 pesos por dólar a 19.58. Entonces, sí vamos bien. Regresando a lo del bono lo que buscamos es pagar menos intereses porque se pagan bajos intereses en el mundo, están bajas las tasas”, indicó.Explicó que ayer se dio a conocer que eal registrar poco más de 290 mil millones de dólares y al mismo tiempo está creciendo la economía.desde que inició su gobierno en 2018.marzo del año pasado. Todo esto es importante y en efecto Hacienda recurrió otros mercados para llevar a cabo esa negociación, para emitir ese bono y tuvo mucha demanda porque tenemos finanzas públicas sanas”, puntualizó.En este sentido comentó que, aunque hay, no se va a contratar nueva deuda y por el contrario, lo que creció con relación al PIB se buscará disminuirlo.y a veces nos miden, hace poco salió un reportaje que somos de los países que menos deuda contratamos, pues sí porque si nos hubiésemos endeudo no solo es más deuda para los mexicanos, sinoel presupuesto se compromete y no alcanza para la educación, la salud, las pensiones”, agregó.