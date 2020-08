AMLO supo de los videos de su hermano 5 días antes de la filtración

Escuchar Nota

El presidenteindicó que desde hace 5 días supo de la existencia de los videos, puesquien tomaría posesión de la empresa del Estado para la compra de medicamentos, acudió a él para avisar que había sido advertido de la filtración.¿Qué se dijo? En conferencia mañanera,apuntó: “Yo sabía de estos videos, desde hace cinco días o seis, porque me buscópreocupado, porque recibió una llamada donde le advertían que iban a salir estos videos y le dije que enfrentara la denuncia y que dijera la verdad y ayer que salen los videos, me habla para comentar que iba a poner un mensaje explicando y lo hizo”.Sugirió no tomar protesta. Tras la publicación de los videos por parte del periodistapidió a David León aclarar el asunto: “Le sugerí que no aceptara el nombramiento para hacerse cargo de la empresa distribuidora de los medicamentos, que espera a que se aclarara el asunto, porque el manejo de los medicamentos estuvo plagado de corrupción”.