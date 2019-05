AMLO suspenderá condonación de impuestos

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que expedirá un decreto para suspender condonaciones de impuestos a grandes contribuyentes, pues “se ha abusado de ese mecanismo”.Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, el mandatario adelantó que renunciará a dichas facultades mediante un decreto, “y luego voy a enviar modificaciones en la ley de ingresos”.Agregó que no habrá condonación de impuestos, toda vez que antes imperaba el influyentismo y la corrupción en el país.Dijo que “se condonaban año con años miles de millones de pesos”, al grado de que habían grandes contribuyentes que no pagaban impuestos, mientras que los trabajadores y la clase media sostenían la Hacienda pública, lo que es muy injusto e hipócrita.El presidente López Obrador detalló que estas acciones son parte de los cambios, y que no se trata de modificar el marco legal ni es una reforma fiscal, pues “solo es terminar con privilegios”.