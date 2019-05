AMLO vino a Coahuila solo a prometer: Torres Cofiño

En lugar de gobernar, Andrés Manuel López Obrador sigue en campaña, prometiendo y diciendo lo que la gente quiere escuchar, pero sin concretar nada, manifestó enérgicamente el Diputado Marcelo Torres Cofiño, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en Coahuila y Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, tras concluir la gira del Presidente de la República por distintas regiones de Coahuila este fin de semana.“A las cosas hay que llamarlas por su nombre, puedo decir que el Presidente de la República perdió la brújula, perdió identidad, ética y principio. Hoy nos demuestra que su idea de gobierno es antigua, obsoleta y fracasada” agregó.Señaló que en Sabinas, AMLO solo fue para decir a los pequeños productores de carbón, que la CFE reanudará la compra de su producto; asegurando que enviará al director de la CFE, Manuel Barlett para que llegue a un buen acuerdo, pero todo quedó en dichos, ninguna solución.“Suena bien, pero ¿Por qué no lo trajo de una vez? Y de esa manera generas confianza y resolvemos un problema que afecta a 50 mil familias de la Carbonífera. El tema no es nuevo, y como bien han sido testigos los Coahuilenses, tengo meses demandado la celebración de contratos multianuales, para que se regularice una situación que afecta a miles de habitantes de la región carbonífera, y les genere certidumbre, dado que se han acumulado pérdidas de cerca de 600 millones de pesos, tan solo en los últimos cinco meses. Insisto, en lugar de venir a resolver, otra vez, viene sólo a prometer” dijo.Sobre la visita del mandatario a la frontera, recalcó que las carencias de los hospitales del IMSS y el ISSSTE en Acuña y Piedras Negras, es un problema que ya conoce el Presidente, pero tampoco trajo solución, nuevamente y sin dar más detalles, dijo que enviará a los directores de ambas instituciones, cuando pudo haberse hecho acompañar de ellos.“Con todo respeto, pero da la impresión de que sólo viene a la entidad a promover su imagen; porque de resolver, no vemos nada. Todo es hacia un futuro; ofreciendo incluso cuestiones que escapan totalmente de sus manos, como lo de Pasta de Conchos, que dicho sea de paso, es un tema que se debe abordar con respeto, porque estamos hablando de que a los familiares de las víctimas les asisten derechos fundamentales, como derecho a la verdad, acceso a la justicia, derecho a la reparación, en síntesis, es un tema de derechos humanos” apuntó.Marcelo Torres aseguró que no se cansará de insistir… ”Porque siento una enorme responsabilidad de representar a todos los coahuilenses, de que México necesita a un estadista responsable y no a un candidato eterno. Alguien, por favor, debería avisarle que ya ganó; que ya es presidente y que le toca, ahora, cumplir” finalizó el Presidente del Congreso de Coahuila.