AMLO y Yalitza, entre los 100 más influyentes de Time

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la nominada al Oscar, Yalitza Aparicio, son los dos mexicanos que forman parte de la lista de las 100 personas más influyentes del mundo que realiza anualmente la revista Time.AMLO y Aparicio comparten la lista junto a líderes mundiales como el papa Francisco; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el mejor basquetbolista en la actualidad, Lebron James; el futbolista egipcio, Mohamed Salah; el actor Dwyane The Rock Johnson; el ganador del Oscar a Mejor Actor, Rami Malek; el director de cine, Spike Lee; y las famosas cantantes Lady Gaga y Taylor Swift.El perfil de AMLO que aparece en esta edición de Time fue escrito por el periodista de Univisión Jorge Ramos, quien tuvo un diálogo con el presidente mexicano el pasado viernes durante la prensa de conferencia matutina que ofrece el Ejecutivo."Más de 30 millones de mexicanos votaron por un cambio en la última elección, y eso es exactamente lo que obtuvieron", señala la publicación escrita por el periodista."El Presidente Andrés Manuel López Obrador (o AMLO como le llaman) viaja en clase económica y se niega a vivir en la mansión presidencial de Los Pinos", agrega.El perfil de Yalitza Aparicio fue escrito por el dos veces ganador del Oscar a Mejor Director, Alfonso Cuarón, quien asegura que la actriz mexicana desafía los paradigmas a sus 25 años."Antes de protagonizar Roma, ella no tenía ninguna experiencia en la actuación y ganó una nominación al Óscar de Mejor Actriz. Ella también estaba aterrada con el océano, ella se enfrentó al rugido de la olas para la escena más impactante de la película", detalla el director.El cineasta también reconoció que la intérprete no sabía hablar mixteco, pero consiguió aprender el lenguaje de una forma fluida y rápida, lo que demuestra que puede enfrentarse a cualquier tarea que se le presente."Supe eso desde el momento en que la conocí, después de un año de búsqueda por todo México y después de ver más de 3 mil audiciones", agregó el director.