AMLO ya empieza a extrañar a Trump, dice el New York Times

"Debo mencionar que sí tenemos una muy buena relación con el ahora Presidente de su país, el señor Donald Trump", dijo López Obrador, según dos personas con conocimiento de la llamada, quienes hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos internos. "Independientemente de cualquier otra consideración, él respeta nuestra soberanía".



"Es como un perro en el parque: rechina los dientes y te amenaza y gruñe con la esperanza de que no te acerques", dijo Shannon O'Neil, experta en México del Consejo de Relaciones Exteriores. "Está tratando de rechazar preventivamente el compromiso de la Administración entrante de Biden".



"Es, en cierto sentido, muy similar a Trump", dijo Sergio Aguayo, un activista de derechos humanos de México. "El entendimiento entre ellos fue emocional y práctico".

"Está tratando de activar una cierta vena antiestadounidense", dijo Carlos Bravo Regidor, analista político y profesor asociado de CIDE, una universidad mexicana. Si tiene éxito, puede resultar más fácil rechazar la influencia de Estados Unidos sobre su Gobierno.



"Van a presionar a López Obrador para que cambie ciertas políticas", dijo Bravo Regidor, "y López Obrador va a decir: '¿Ven? Están intentando intervenir en nuestros asuntos internos. Y no lo vamos a permitir '".

, llamó a los migrantes mexicanos violadores, amenazó a su vecino con una guerra comercial, expulsó a decenas de miles de solicitantes de asilo del país, construyó el muro fronterizo y prometió que México lo pagaría.El Presidente de México es un gran admirador. Su aprecio es tan profundo que cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador finalmente se puso al teléfono por primera vez con elPreocupado de que Biden pueda estar más inclinado a entrometerse en los asuntos mexicanos, López Obrador ha pasado las últimas semanas haciendo amagos a la Administración.Fue uno de los últimos líderes mundiales en felicitar a Biden por su victoria, al insistir en esperar "hasta que se resuelvan todos los problemas legales". Recientemente firmó una ley que destruye la capacidad de los agentes antidrogas estadounidenses para actuar en México. Y luego, de la nada,Su Gobierno también exoneró a un ex secretario de Defensa mexicano acusado de tráfico de drogas por fiscales estadounidenses, acusaciones que, según el Presidente, fueron "fabricadas" por investigadores que "no actuaron de manera responsable".Detrás de todos esos desaires percibidos está el temor de que los demócratas tengan más probabilidades de intervenir para promover una agenda de derechos laborales y energía limpia, interfiriendo con la ambiciosa agenda de López Obrador en casa, según dos funcionarios de su Gobierno que hablaron bajo condición de anonimato por miedo a represalias., quien supervisa la región de América del Norte en el Ministerio de Relaciones Exteriores de México, dijo que el Gobierno ha tenido varias conversaciones con el equipo de transición de Biden "destacando la importancia que ambos otorgan a una buena relación bilateral".Agregó: "México seguirá trabajando, dentro de nuestros principios constitucionales, para fomentar la mejor relación entre nuestro país y Estados Unidos. Aquellos que siguen prediciendo conflictos bilaterales volverán a estar equivocados ".Uno de los giros sorprendentes en la presidencia deha sido cómo un líder mexicano que se postuló en una plataforma populista de izquierda y que una vez dijo que Trump "aviva el racismo" llegó a tenerlo en tan alta estima.Según todas las apariencias, la relación se basa más en el pragmatismo que en una profunda amistad personal. Los dos hombres comparten un profundo desinterés por los detalles de la política exterior y encontraron un propósito común al dejarse en paz.Es posible que los términos de su trato no se hayan escrito, pero estaban claros.hizo cumplir la agenda migratoria de línea dura de Trump y, a cambio, Estados Unidos le permitió gobernar México como quisiera.En un discurso reciente ense jactó de la cantidad de soldados mexicanos que López Obrador había enviado para vigilar la frontera. "Quiero agradecer al gran Presidente de México", dijo. "Es un gran caballero, un amigo mío".También en el estilo, los líderes a menudo estaban alineados. Ambos hicieron campaña con la promesa de erradicar a una élite corrupta, ganaron con una coalición de votantes disgustados con el establecimiento de su país y, una vez en el cargo, pintaron a los medios y la Oposición como enemigos de su movimiento.Así como Trump usó Twitter para hablar directamente con su base, López Obrador toma el control de la narrativa al realizar conferencias de prensa de dos horas todos los días en las que reporteros simpatizantes o YouTubers suelen hacer preguntas.Y en 2006, López Obrador pasó meses levantando acusaciones de fraude después de perder las elecciones presidenciales, llegando incluso a realizar una falsa investidura para él en la plaza central de la capital.El Presidente electo anticipa un aumento repentino de la migración desdeel próximo año, impulsada por la crisis económica mundial y la percepción de un oído más comprensivo en la, según varias personas familiarizadas con su pensamiento. El domingo, soldados guatemaltecos hicieron retroceder a una caravana de miles de centroamericanos que viajaban hacia el norte desdepara prepararse para esta última caravana, es visto como crucial para contener nuevas oleadas de migrantes. Y con la pandemia aún en auge, la Administración de Biden también necesitará la cooperación de López Obrador para instituir más pruebas y rastreo de coronavirus para las personas que cruzan la frontera sur.Pero es poco probable que Biden recurra a amenazas o humillaciones públicas para lograr que México haga lo que quiere, y eso le da auna oportunidad para tratar de establecer el tono para una relación más distante desde el principio.Si bien el Presidente mexicano dice que quiere mantener "una política de buen vecino" con la superpotencia en la frontera, también ha criticado a sus predecesores por ser "serviles e irresponsables en términos de hacer cumplir nuestra soberanía".En la reciente crisis por la decisión de México de no presentar cargos contra el exsecretario de Defensa mexicano, a quien Estados Unidos acusa de trabajar para un cartel de la droga,se defendió atacando a funcionarios estadounidenses. Los acusó de realizar "una investigación de manera irresponsable y sin pruebas".Su objetivo real, dicen analistas, puede ser avivar el resentimiento del público mexicano hacia la intervención de Estados Unidos en la guerra contra las drogas.