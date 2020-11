Amor de madre: monclovense halla a su hijo tras 4 años y 900 km recorridos

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Después de 53 meses de espera y viajar poco más de 900 kilómetros, la mañana de este sábado una mujer volvió a ver a su hijo extraviado en Monclova, Coahuila.



María Teresa Banda, de 51 años de edad, buscó día y noche a su hijo David Misael Ríos Banda por todos los rincones de su comunidad, pues una tarde de febrero de 2016 ya no regresó a su casa después de trabajar.



El joven, que se dedicaba antes de su desaparición a bolear zapatos, vender dulces y lavar carros, fue localizado el jueves pasado por la Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas del municipio de Ozumba Estado de México, luego de una denuncia ciudadana donde les informaron de una persona en condición de calle que pedía limosna en el centro del ayuntamiento.



Los uniformados que acudieron al lugar ubicaron al sujeto de 31 años de edad que no había sido visto por esos rumbos, le solicitaron su nombre y datos generales, sin embargo, no respondía concretamente y divagaba, por lo que fue trasladado a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde se pusieron en contacto con el C2 Ozumba para rastrear si contaba con algún reporte.



En los registros estatales no se encontraron datos, sin embargo, no dejaron el caso y buscaron en la base de personas desaparecidas a nivel nacional, encontrando la ficha de Misael, quién era buscado desde hace poco más de 4 años por las autoridades en Coahuila.



De inmediato se informó al Presidente Municipal, el cuál se puso en contacto con personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Coahuila de Zaragoza, quienes se avocaron a localizar a la mujer y a través de una videollamada confirmó que se trataba de su hijo, por lo que se realizaron los trámites para apoyarla en el traslado y reunirse con su familiar.



Misael permaneció vigilado por elementos de Seguridad Pública municipal, quienes lo asearon y le proporcionaron ropa, calzado, alimento, una cama y techo donde esperó a la llegada de su señora madre.



Luego de viajar por mas de nueve horas, la mañana de este sábado, María Teresa llegó en un vehículo con placas de Coahuila, conducido por elementos de la Comisión Estatal de Búsqueda y se reunió con su hijo mayor, algo que con el paso de los años consideraba que fuera posible.



"Le pedía a Dios que me dejara ver a mi hijo para besarlo, yo no me quiero ir, por eso caí en cama, de repente no comía, de repente me agarraba llorando (...) yo decía: ¿Dónde habrá quedado mi hijo, algo le pasó, cómo voy a saber donde está? detalló con lagrimas en los ojos la Sra. María Teresa.



El joven que sufre de trastornos mentales a raíz de una lesión provocada por una riña en su estado natal, reconoció a su madre y con la cabeza abajo escuchó el relato que ella le hizo de todos los momentos difíciles que pasó durante su ausencia.



Por su parte, el Edil se mostró satisfecho por los resultados que ha dado la Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas que implementó desde el inicio de su administración, pues hasta el momento ha dado resultados importantes como el de Misael.



"Esto se logra gracias a que alguien se interesó, a que alguien vio a la persona y no pensó que era una persona más en el mundo que no habría que prestarle atención" detalló el edil.



Luego de realizar el tramite necesario, madre e hijo subieron al vehículo y emprendieron el regreso a Coahuila junto con el personal de la Comisión de Búsqueda de Coahuila.