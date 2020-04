Amor en tiempos de coronavirus, mira esta bonita historia

Escuchar Nota

Los tiempos que estamos viviendo no son nada fáciles, un virus se expande a nivel global y la gente ha tenido que adaptarse a las nuevas normas sanitarias.No abrazos, no besos, no convivencia. Las calles vacías muestran panoramas aterradores, sin embargo, todo lo que se necesita es amor, como diría John Lennon.Esta frase quedó demostrada en varias fotos que se viralizaron en redes que muestran el comienzo de una bella historia.De acuerdo con los datos compartidos en una página de Facebook, un joven llamado Jeremy que vive en Brooklyn se enamoró a primera vista de una chica a la que vio bailando desde su azotea, así que decidió tomar su dron y escribirle su número en una hoja de papel.Al intercambiar números él se arriesga y la invita a cenar.Al no poder hacerlo debido a la cuarentena, ambos deciden tener su cita a distancia y comunicarse por videollamada.Como era de esperar, las bellas imágenes rápidamente se difundieron.