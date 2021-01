Amor en tiempos de Covid-19: Abuelitos se disfrazan de osos para abrazar a sus nietos

Escuchar Nota

GRAN AND BEAR IT - Grandparents who hadn’t hugged their grandsons since March shared a loving embrace - thanks to these inflatable polar bear costumeshttps://t.co/h8hnZA7vum — Joe Pagnelli (@joepagnelli) January 1, 2021

Barbara, 71, and Clive Walshaw, 73, said the heartwarming hug was the “best six minutes” they had all year



In @TheSun and @dailystar pic.twitter.com/Mdm0YEJjho — Joe Pagnelli (@joepagnelli) January 1, 2021

Dos abuelitos,de 71 y, de 73, de Bramley, enestaban muy tristes, pues desde el inicio de lade, en marzo, no podían ver a sus nietos, así que tras 9 meses de mantenerse alejados, tuvieron una brillante idea para por fin poder compartir un abrazo con sus nietos.Para cumplir su sueño de poder abrazar a sus nietos, luego de meses de no hacerlo por la emergencia sanitaria, a los abuelitos se les ocurrió disfrazarse de osos polares. En un inicio, la pareja tenía planeado pasar la Navidad en su casa y tener una reunión virtual con sus nietos por Zoom, pero Barbara encontró dosde osos polares cuando hacía unas compras navideñas. No lo dudó ni un segundo y decidió comprarlos para así ir a visitar a los niños.Tras 9 meses, Bárbara y Clive pudieron visitar a sus nietos vestidos de osos polares. Se trata de Quinn, de seis, Morgan, de ocho y Mackenzie, de 14 años. Lo mejor es que como los trajes son inflables, los niños no corren ningún riesgo ni ellos tampoco, así que por eso decidieron sorprenderlos de esta manera.Tras hacerse viral el caso, la prensa inglesa entrevistó a la ingeniosa abuela, quien afirmó que eran las “mejores 15 libras esterlinas que había gastado en su vida”, ya que los trajes le trajeron felicidad inmensa a su familia y pudieron sentir el “puro espíritu navideño”, pese a la pandemia de la COVID-19.Losse mostraron tan sorprendidos por el regalo de sus abuelitos que no podían dejar de llorar de la emoción como comentó Barbara; “todos estaban tan felices en esos seis minutos. Y reímos y lloramos. Me encantó”, expresó la abuelita emocionada.Y es que, minutos antes de que los abuelitos llegaran a casa de sus nietos, sus padres les dijeron que habían escuchado el rumor en las noticias de unos osos polares paseando por el barrio donde vivían, en Kirkstall. Cuál sería la sorpresa de los niños al salir y ver que eran sus abuelitos disfrazados en trajes inflables.